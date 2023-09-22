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台日跨國緝毒 日境內首破安毒廠

聯合報／ 記者李奕昕張宏業／台北報導

刑事局與日本警方合作，在日本愛媛縣松山市山區查獲安非他命工廠，在日、台查獲3名台籍、7名日籍男子。記者李奕昕／翻攝
刑事局與日本警方合作，在日本愛媛縣松山市山區查獲安非他命工廠，在日、台查獲3名台籍、7名日籍男子。記者李奕昕／翻攝
日本指定暴力團稻川會成員、台日混血男子臧天寶，涉結合日本住吉會幹部山內氏男子，指揮台籍吳姓、陳姓男子在日製造安非他命，刑事局與日本警方合作查扣安毒一○三公克，查獲三名台籍、七名日籍男子，檢方聲押臧男、陳男獲准，吳則在日本關押被起訴，這是日本境內首次查獲安毒工廠。

據了解，臧天寶（本名臧子君）在日本出生長大，有永久居留權，父母在橫濱擔任廚師；臧男年輕時就加入稻川會，由於稻川會在橫濱中華街附近有個「宇佐美組」，知名度不小，臧男因此還取個日本名叫「宇佐美太郎」。

警方調查，臧天寶一九九八年因駕車撞死人服刑四年，被撤銷居留權，二○○二年來台定居；二○○九年涉以茶葉鳳梨酥夾藏安毒空運郵包到日本，但因事證不足獲判無罪，二○一六年又用芒果罐頭夾安毒寄到日本，被判刑三年入監，前年假釋。

臧天寶去年與住吉會幹部共謀，找來台籍吳姓、陳姓男子以觀光名義飛至日本，在愛媛縣松山市山區承租一處廢棄校舍用感冒藥製造安非他命，後來改租隔壁透天厝製造，由臧男在台寄原料紅磷到日本。

因吳男、陳男頻繁往返台日，日本警方監控幫派時發現兩人可疑，通報刑事局調查；刑事局國際科追查吳男今年五月又赴日，將情資通報日本。日警清查鎖定安毒工廠，五月三十日搜索逮捕吳男，查扣日本市價約台幣二百萬元的安毒，並拘捕山內及協助接機的梶原氏男子。相關人稱曾成功製毒外流。

刑事局六月在新北市拘提臧天寶與陳男，並從臧男租屋處搜出暴力團字畫，臧男聲稱有寄紅磷去日本，否認製毒，陳男則坦承。日本警方七月再拘捕五名日籍男子，這些人負責擔任藥腳或協助租屋，日本愛媛松山地方檢察廳上月依覺醒劑取締法起訴吳男等三人，在日本以營利目的製造安毒，最重可處無期徒刑、併科日幣一千萬元。

橫濱 鳳梨酥 透天厝 茶葉 監控

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