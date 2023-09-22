父母遭鄰居殺害頭七 小兄弟畫出思念

高雄小兄弟畫出對父母親的思念，送給天上的爸爸、媽媽，讓人看了相當不捨。圖／家屬提供 高雄市羅姓夫妻日前遭樓下吳姓鄰居殺害，留下兩名稚子，小兄弟畫出對父母思念，令人鼻酸，家屬表示，很感謝這次採三師（心理師、精神科醫師，社工師）會診，讓孩子願說出心內感受，但司法長路，希望這起案子能回歸司法專業，不會輪由國民法官審理，讓稚子在審理過程中再受傷害。

遭殺害的羅姓夫妻昨頭七，羅父強忍著白髮人送黑髮人痛楚寫下感恩信，感謝市府協助，讓他們帶著社會大眾的愛心、關懷援助，迎向漫漫長路。

羅父感謝市府團隊採心理師、精神科醫師、社工師「三師會診」，讓孩子願說出內心感受。司法漫漫長路，因擔心孫子在冗長審理過程再度受傷，希望這起案子不會輪由國民法官審理，如果仍由國民法官審理，也希望秉持公正。

羅家表示，小兄弟起初僅知道雙親受傷嚴重，在家屬陪伴下才得知父母親已遇害。近日羅姓夫妻完成入殮，小兄弟隔著冰櫃看著爸媽說，「我很想您們，我都有乖乖的聽奶奶的話」，讓人聽了鼻酸。

小兄弟前天也畫畫送給天上的爸爸、媽媽，哥哥畫出爸爸、媽媽躺在冰櫃，一旁還有兩個紅色大、小愛心，畫中的他流淚思念雙親；弟弟則畫出流淚的自己和受重傷的媽媽，讓人揪心。

羅家指小兄弟後續將交由爺奶帶回花蓮撫養，爺奶都已年邁，能陪孩子的時間有限，面對孫子未來的教育，不希望日後接手的人會成為累贅，小兄弟後續就學等問題，不是家屬能一一克服的，希望有關單位協助。