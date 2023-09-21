與台日混血製毒師共謀！暴力團稻川會日本製「安毒」 兩國合作攻破工廠

日本指定暴力團稻川會成員、台日混血臧姓男子，涉結合暴力團住吉會幹部山內氏男子，指揮台籍吳姓、陳姓男子在日製造安非他命。刑事局與日本警方合作查扣安毒103公克，查獲3名台籍、7名日籍男子，檢方聲押臧、陳獲准，吳在日關押被起訴，這是日本境內首次查獲安毒工廠。

警方調查，台籍61歲臧姓男子在日本出生長大，有永久居留權，年輕時加入稻川會，1998年因駕車撞死人服刑4年，被撤銷居留權，2002年來台定居；2009年涉以茶葉、鳳梨酥夾藏安非他命寄空運郵包到日本，事證不足獲判無罪，2016年用芒果罐頭夾安毒寄到日本，被判刑3年入監，前年假釋。

臧與住吉會幹部74歲山內氏男子共謀，找台籍42歲吳姓、45歲陳姓男子去年10月以觀光名義飛至日本，在愛媛縣松山市山區承租一處廢棄校舍用感冒藥製造安非他命，後來改租隔壁透天厝製造，臧在台寄原料紅磷到日本。

吳、陳頻繁往返台、日，日本警方監控幫派時發現兩人可疑，通報刑事局；刑事局國際科偵一隊追查吳今年5月又赴日，通報日警。日警清查鎖定安非他命工廠，當月30日搜索逮捕吳，查扣日本市價約台幣2百萬元的安毒103公克，並拘捕山內及協助接機的梶原氏男子。

刑事局隔月19日在新北市拘提臧、陳，從臧租屋處搜出暴力團字畫，臧稱有寄紅磷，但否認製毒，陳部分坦承。日警7月再拘捕5名日籍男子，分涉藥腳或協助租屋等，日本檢方上月依製造覺醒劑罪起訴山內、吳等8人，依法最重處無期徒刑。

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