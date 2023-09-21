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偷娃娃機店零錢還狂噴店員辣椒水 新北毒蟲逃10天遭逮起訴

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

毒品竊盜前科的38歲孫姓男子因缺錢花用，日前來到汐止區2間娃娃機店持螺絲起子撬開零錢箱竊取零錢，店內員工發現後立即上前阻止，不料孫男竟持辣椒水噴灑店員眼睛後逃逸。汐止警方獲報調閱監視器鎖定孫男身分，當月底在板橋四川路將孫男逮捕送辦。士林地檢署偵結依強盜、毒品罪嫌將孫男提起公訴。

據了解，孫男於今年6月13日凌晨2時許搭計程車到汐止區秀峰路1間娃娃機店，持螺絲起子破壞機台零錢箱得手1000元，隨後在汐止福安街竊取Ubike代步，再跑到汐止區新台五路上1間娃娃機店破壞機台零錢箱欲下手行竊。因機台警報器響起引起店員注意上前阻止，不料孫男竟掏出預藏的辣椒水朝店員狂噴，導致店員雙眼紅腫，孫男則趁機逃逸。

汐止警方獲報後立即調閱監視器展開追查，同月24日循線在板橋區四川路將孫男逮捕，並查獲毒品海洛因、安非他命以及辣椒水等證物，訊後將孫男依強盜、加重竊盜及傷害罪送辦。士林地檢署檢察官日前偵結，將孫男依法提起公訴，並建請法院沒收犯罪所得。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方逮捕孫男並起出毒品。記者黃子騰／翻攝
警方逮捕孫男並起出毒品。記者黃子騰／翻攝
孫男潛入娃娃機店竊取零錢。記者黃子騰／翻攝
孫男潛入娃娃機店竊取零錢。記者黃子騰／翻攝
孫男對店員噴辣椒水。記者黃子騰／翻攝
孫男對店員噴辣椒水。記者黃子騰／翻攝

汐止 毒品 竊盜 傷害罪 娃娃機

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