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高雄員警舉槍攔下販毒者 2人下車一講話才知全是女兒身

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄吳姓、林姓2女子涉嫌為販毒集團送毒品，警方得悉情資，以車追人，舉槍攔下她們的轎車，將她們制伏在地。由於2人都中性打扮，她們趴地一說話，男員警才知道原來她們是女兒身，趕緊鬆手，由女警接手搜查。

高雄市刑警大隊偵八隊接獲情資，得悉有人透過社群通訊軟體，標榜「24小時外送到府服務」，在高雄四處兜售毒品。

警方以車追人，9月11日在高雄市苓雅區英明路，發現線報所指的轎車，員警舉槍堵住轎車去路，叫車上的人下車。吳姓（29歲）、林姓（27歲）2人下車，因為都是外形都是中性化打扮，員警馬上衝上壓制她們，其中吳女一說話，男員警才驚覺2人都是女兒身，趕緊放手，由女警控制她們。

警方搜索她們乘坐的轎車，查獲K他命和毒品的咖啡包共11包、疑似販毒贓款7萬餘元。

據了解，吳、林2人都承認1個多月前開始，每天賺2000元，幫販毒集團送毒品，但不知道交給她們毒品的人真實身分。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

警方舉槍攔車查毒品。記者林保光／翻攝
警方舉槍攔車查毒品。記者林保光／翻攝
警方舉槍攔車，查獲2女涉嫌為販毒集團送毒品。記者林保光／翻攝
警方舉槍攔車，查獲2女涉嫌為販毒集團送毒品。記者林保光／翻攝
警方舉槍攔車查毒品，2女下車趴地一說話，男警發現是她們是女兒身，趕緊放輕手。記者林保光／翻攝
警方舉槍攔車查毒品，2女下車趴地一說話，男警發現是她們是女兒身，趕緊放輕手。記者林保光／翻攝

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