把套房當兵工廠用 「5條通」男高雄住宅藏鑽頭改造槍械

高雄仁武分局前天下午2時許接獲通報，郭姓男子背負高雄地檢署、橋頭地檢署發布毒品、詐欺、改造槍枝等5項通緝，就藏匿在市區某住宅區套房，日前檢警持搜索票突擊該住所，一臉茫然的郭男還不知所措，現場發現大型鑽頭以及多種半成品改造槍械，被警方依法解送歸案。

仁武分局指出，47歲郭男涉嫌非法改造槍枝，擁槍自重橫走地方，有5項罪名遭到雄檢、橋檢發布通緝在案，而郭為防警方查緝，竟將改造器具藏匿在住宅區套房內，把小套房當作兵工廠，進行槍械、子彈等改造。

警方前天獲取線報後，隨即成立專案小組，經埋伏確認郭男的藏匿處所後，日前持票搜索進到郭男屋內，當場查獲郭持有改造金牛座手槍1把（含彈匣）、子彈成品14顆子彈、半成品16顆、大型鑽頭1台、改造工具1批、一級毒品海洛因（含袋重0.22公克）、二級毒品安非他命（含袋重0.56公克）。