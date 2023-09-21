觀音山「達摩洞」 傍山違建爭議多 曾爆不人道監禁

觀音山「達摩洞」是利用路邊山坳地勢往下蓋的違章建築，外觀看不出是宗教道場；近卅年來負面新聞頻傳，包括非法收容、不人道監禁身心障礙者，還有遊民猝死六天未入殮。

達摩洞開山法師「圓覺」本名林慶明，原在新北市三重區開中藥房，看破塵事出家，約一九八九年買下觀音山區凌雲路三段私有地，歷年增建成凌亂簡陋修行道場。由於觀音山風景區限建，無法合法登記為寺廟，經過十年無水無電，直到一九九九年才有門牌號碼。

達摩洞從最底部向上約蓋七、八層，由沿著山壁修闢的狹隘通道貫通；洞內有數十間狹小廂房，有些需彎腰側身才能進入，通道及廂房均設上鎖鐵門，環境陰暗潮濕蚊蟲滋生。

一九九七、九八年間，達摩洞傳出有人死亡，當時的台北縣政府衛生局、社會局及五股鄉公所聯合稽查，將廿六名非法收容的思覺失調患者轉介安置，並由工務局查報違建。當時開山法師圓覺和住持法師竹音都說，是信眾不願意或沒有能力把身障家人送到療養機構才送到達摩洞修行。

二○○○年六月，達摩洞被檢舉不人道監禁身障病患鬧得沸沸揚揚，縣議員及衛生局、社會局、工務局、衛福部八里療養院醫師廿多人大陣仗稽查，因通道上鎖無法進入，最後由警方介入強制執行，從鐵門各上三道鎖、不到一坪大的二間水泥房內，救出雙眼失明的十八歲劉姓及自稱精神異常的廿歲朱姓男子，其中劉姓男子已被拘禁十年。

劉、朱均稱自願閉關修行，每天僅吃一餐，偶爾才能出房洗澡，醫師鑑定二人精神狀況正常，但同年十一月圓覺法師因此被依妨害自由罪嫌起訴。

二○○一年四月，達摩洞再遭檢舉非法用藥醫治患者，縣府派員稽查發現收容多名思覺失調患者，且找到很多貼有標價的藥物，但圓覺法師否認非法醫療，最後沒有成案。

二○○九年六月，平時睡在達摩洞內的卅九歲黃姓街友酗酒猝死，在達摩洞擔任清潔志工的六十九歲黃母無力安葬，將兒子的遺體放在鐵皮貨櫃屋內的簡易棺木中，六天後意外曝光，隔日火化。

觀音里長陳金全十幾年來對達摩洞收容街友、病患卻無法妥善約束管理，任由酒醉鬧事、遊蕩感到頭痛。他說，圓覺法師已往生，雖有住持法師負責，但收容人員複雜、環境雜亂，附近居民很少靠近。歷年包括社會局、衛生局、工務局、警察局或民間社福團體都持續介入關懷，但進展緩慢。