男嫌伙食差 達摩洞揮刀砍7人

「達摩洞」是利用路旁天然山坳地勢往下搭建的違章建築，入口不大，從外觀看不出是宗教道場。記者林昭彰／翻攝 新北市五股觀音山區「達摩洞」宗教道場昨天驚傳七名男女志工、道友被砍傷，住該處的思覺失調患者梁姓男子行凶後騎機車逃逸，一小時後就逮；他落網時供稱，因平安餐素食菜色太差又分配不均、道友誦經太小聲才情緒失控行凶，但在警詢筆錄時卻不承認動手，也拒絕在筆錄上簽名，但因被害人指認，被依傷害罪嫌送辦。

新北市衛生局指出，四十八歲梁姓男子為衛生局精神關懷個案，有定期看醫師、服藥，社工上月中下旬訪視並未發現情緒異樣狀況，新北心衛中心社工已介入關懷處理，積極配合司法單位提供協助。

達摩洞位於五股觀音山道路旁，曾是防空洞，後來成了「宗教道場」，經常收容遊民及思覺失調患者，但非立案合法宗教團體，也不是社福團體。

昨天上午九時許，十多名道友在達摩洞內活動，當時有多人在大殿坐定位準備誦經，梁姓男子突然持西瓜刀衝上前見人就砍；梁胡言亂語持刀揮舞，眾道友驚叫聲連連迅速向洞口逃竄求救，但最後造成二男、五女受傷，現場桌椅、地板、通道扶手血跡斑斑。

五十歲高姓男子頭部中刀，流血過多意識模糊；六十四歲蕭姓男子左手臂和右手指被砍傷，送醫時意識清醒；年齡介於五十一歲至七十二歲的五名女道友傷勢較輕，七人均由新北市消防局救護車送醫。

梁姓男子行凶後，騎機車逃到山下，警方鎖定機車車牌號碼後發動攔截圍捕，案發後一個小時在觀音山腳下的五股區成泰路二段發現梁的蹤跡；大批員警上前圍捕，梁嫌繼續竄逃，最後在蓬萊路的德音里巡守隊門口被員警前後包抄攔下壓制逮捕。

「廟方也是為地方做好事…」新北市五股區長藍瑞珉表示，該處是個大家一起修行的道場，住戶多為社會邊緣人，廟方好心收容並一起修行，目前常駐者約七至十人，大家來來去去，有些人是轄區列冊關懷對象，已邀社會局、民政局、衛生局與蘆洲分局人員舉行會議，協助後續處理，如有意願到其他安置機構，也會由社會局協助轉送。

新北市社工科長劉文湘說，傷者都是到洞內協助煮飯、參拜與修行的道友或志工，很多人協助廟方打理廟務多年；該處收容者多次沒有地方去，有些人自願，至於有無家屬委託，還要調查。

據了解，該廟供奉千手觀音和菩薩，除了提供住戶吃住，一周有六百元左右生活費，後來因故減至三百元左右，達摩洞住戶認為這起意外或許與生活費減少、餐食志工先用餐有關。

附近里民說，道場存在廿多年，附近住戶都知道情況，不會靠近，「裡面發生什麼事，我們也不知道」，偶有遊客或登山客誤闖，出來的時候神情多不太對勁。