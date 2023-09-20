要員工噤聲？玉里醫院醫師涉改造槍支 院方二度聲明絕無院內開槍

衛生福利部玉里醫院一名邵姓醫師，疑似上網購買零件改造槍枝，遭調方搜索、送辦。玉里醫院今天兩度發出聲明，表示邵姓醫師絕無在院內開槍、看診藏槍等情況，院方已針對其攜帶違禁品到宿舍進行行政懲處，但基於無罪推定原則，目前無法暫停當事人職務，但會密切注意其狀況。

據了解，邵姓醫師在玉里醫院服務已17年，在院內針對慢性病患看診，並沒有門診。他涉嫌透過國外網站，購買零件在宿舍內改造槍枝，遭台北市警局萬華分局網路巡邏時發現，申請搜索票上月29日到玉里醫院邵的辦公室、宿舍等處搜查，查獲改造手槍一支、鑽孔機、切割器等改槍工具，已送刑事局鑑定確認是否有殺傷力，並將邵姓醫師依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

由於有媒體報導，院內員工爆料邵姓醫師在「有住院病患的醫院大樓內開槍」，還指控「院方未積極處理、要知情員工噤聲」，玉里醫院今天兩度發出聲明曾清，表示在上月29日遭警方搜索前，完全不曾接獲任何員工反映此事，更不會限制同仁的言論自由。

院方表示當天配合警方人員查扣相關事證，並請召在3天內將原寢室整理完畢，這個月7日已完成行政懲處，並沒有包庇。

對於媒體報導邵姓醫師被逮仍照常看診，院方解釋，基於無罪推定原則，和保障當事人工作權，無法剝奪或暫停當事人的職務，但會密切注意他執行職務的狀況。