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玉里醫院醫師涉改造槍枝 花檢：未在醫院開槍

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

衛福部玉里醫院邵姓醫師疑似從網路購買改造槍枝零件，被員工爆料私藏槍械，更「曾在醫院內開槍」。花蓮地檢署表示，在該醫師辦公處所、住處等處搜索，查扣一支槍枝，是否具有殺傷力還在偵查比對中，初步了解沒有在院內開槍；至於改造槍枝用途，還在偵查階段，不便透露。

玉里醫院邵姓醫師涉嫌在醫院宿舍房間內改造槍枝，檢警於8月29日到邵男辦公室、住處與車輛搜索，查扣一支改造手槍，以及鑽孔機、切割器等改槍工具。

花蓮地檢署主檢蔡勝浩表示，萬華警分局在網路巡邏，發現不明人士購買相關組裝槍枝零件設備，循線追查犯嫌所在位置，得知身分是玉里醫院某醫師，疑似持有槍支。向花蓮地院申請搜索票，前往該嫌辦公處所、住處搜索，查扣一支疑似具有殺傷力的槍枝，依法處理。

由於有人指稱邵姓醫師是在院內開槍，蔡勝浩說，初步了解沒有院內開槍情事，警方目前沒有查到發射的子彈或火藥，也沒有獲得相關佐證資料，仍持續偵查。針對零件來源與買槍用途，還要詳查比對相關購物、通聯資料等，還在偵查階段不便透露，會根據證據及被告說法認定。而槍枝未確認有殺傷力，犯罪嫌疑是否達到羈押門檻有欠周延，謹慎起見未聲請羈押。

玉里醫院今天發布聲明稿，8月29日事發當日，檢調單位至邵姓員工宿舍搜索並查扣相關物證，經查未有在醫院內開槍射擊情事，院方配合完成司法調查相關程序，目前全案已交由司法單位調查。

玉里醫院指出，本案雖為個人行為，事發當日不僅配合檢調人員查扣相關事證，隨即由院長召集相關主管，緊急應變處理，並請邵員於3天內將原寢室整理完畢。因目前司法仍在調查中，應以無罪推論，但邵員違反醫院宿舍管理規定，已移請考績委員會依規定辦理，並於9月7日完成行政懲處。

玉里醫院表示，目前醫療業務如常運作，病人權益不受影響，請社會大眾及家屬安心，院方將靜候司法判決。

玉里醫院邵姓醫師疑似從網路購買改造槍枝零件，檢警查扣一支改造手槍，以及鑽孔機、切割器等改槍工具。圖／警方提供
玉里醫院邵姓醫師疑似從網路購買改造槍枝零件，檢警查扣一支改造手槍，以及鑽孔機、切割器等改槍工具。圖／警方提供
玉里醫院邵姓醫師疑似從網路購買改造槍枝零件，檢警在醫院宿舍查獲一支槍枝。圖／警方提供
玉里醫院邵姓醫師疑似從網路購買改造槍枝零件，檢警在醫院宿舍查獲一支槍枝。圖／警方提供

槍枝 醫師 花蓮 衛福部

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