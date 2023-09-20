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影／高雄4案通緝犯拒檢逃竄撞警車 警狂追8分鐘拔槍喝令下車

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

今天凌晨2時許，55歲謝姓男駕駛開車載女子在高雄鳥松區停等紅燈時，違規占用機車停等區，巡邏警正巧撞見，在鳳山區濱山街與青年路口示意攔停，但謝男反倒加速逃逸，不慎在澄清路與文龍東路口過彎失控停在路邊，警欲上前盤查，又衝撞警車逃逸，最終在五甲三路自撞工程護欄後被警持槍逼下車。

「犯嫌一路橫衝直撞！」仁武分局指出，大華派出所2員警在鳥松區一發現謝男交通違規後，尾隨行駛至鳳山區濱山街與青年路口示意該車受檢，但對方見警就逃，不顧自身和旁人性命安危，讓警方在後頭看了也膽顫心驚。

追緝過程中，謝男因過彎失控車停在澄清路與文龍東路口，當警欲上前盤查，謝竟又倒車逃逸，警方為顧及其他車輛安全，在後方保持五個車身以上的安全距離尾隨約8分鐘，一路鳴笛示警。

謝男駕駛行經國道一號南下，最終在鳳山區五甲三路與五甲三路295巷口處，不慎自撞路旁工程護欄後停車，為防駕駛暴衝又起衝突，員警拔槍怒斥駕駛座謝男「下車！趴下！」

見無路可逃，謝男乖乖下車坦承自己因4條罪名遭通緝，分別是今年5至6月遭高雄地檢署發布毒品妨害公務通緝、橋頭地檢署發布詐欺通緝、高雄地院發布毒品通緝。

所幸，飛車追逐的過程中，無人受傷，警方現場依妨害公務、公共危險現行犯逮捕謝男，而副駕駛座女乘客則查無不法。

全案詢後將謝男依妨害公務、妨害公眾往來安全及詐欺、毒品、妨害公務通緝移送法辦，另針對謝男不遵守道路交通標誌標線號誌指示、危險駕駛、不服稽查，仁武分局掣單告發3件，最重可處6萬7200元罰鍰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

員警拔槍喝令男子下車。記者古和純／翻攝
員警拔槍喝令男子下車。記者古和純／翻攝
男子趴下在地解釋４條罪在身遭通緝。記者古和純／翻攝
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通緝 妨害公務 毒品

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