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驚險！台南警方查緝毒品 男子逃逸沿途丟掉上膛手槍
台東縣卑南鄉劉姓男子攜帶毒品準備出門交易毒品，警方專案小組人員上前盤查心虛逃跑，為躲避查緝跳下5公尺深邊坡，最後還是被逮捕，警方發現劉嫌沿途丟棄一把改造手槍，清槍時發現，手槍竟然已經上膛，所幸雙方未駁火。
台東市警分局指出，偵查隊接獲線報，劉姓男子（42歲）疑似持有毒品準備外出面交，專案小組人員前往卑南鄉溫泉地區守株待兔，昨日在劉男現身後上前盤查，結果劉男看見警察心虛，立即拔腿就跑。
為躲避查緝，劉男跳入邊坡底部逃竄，沿途丟棄物品，最後仍被優勢警力逮捕。警方說，劉嫌車內查獲二級毒品安非他命38.6公克，丟棄在邊坡的物品是一把改造槍枝，內有6顆子彈。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、竊盜通緝等罪嫌移送台東地檢署偵辦，持續往上溯源。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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