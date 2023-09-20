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海軍新訓中心士官持鐵槌打傷大隊長 軍方說話了
海軍左營新兵訓練中心1名中士班長不滿遭大隊長糾正，持鐵槌涉嫌打傷大隊長。軍方表示，這名中士班長因當時發洩情緒，肢體動作過大，才不慎誤傷大隊長，大隊長只有輕微受傷，由高雄憲兵隊依違反部屬職責罪嫌移送法辦。
據了解，楊姓中士教育班長（30歲）已在海軍新訓中心任職5年，9月18日晚間，楊任值星官，張姓中校大隊長糾正他一些內務事情，指他未落實規定，他突然情緒激動，隨手拿起小鐵槌揮舞，涉嫌打中張姓大隊長身體。
軍方人員表示，當時楊姓班長是「誤打」到張姓大隊長，2人都嚇一跳，楊姓班長發現自己不小心打到大隊長，立即停手，其他官士趕到，立即制伏楊。
軍方表示，楊涉嫌違反部屬職責罪，教準部已將他移送憲兵隊，依法偵辦，軍方並通知家屬知悉，後續按「刑懲併行」原則，依規定核予適懲，以正綱紀。
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