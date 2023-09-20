竹市殯儀館弄錯號 法醫險些剖錯人

新竹市立殯儀館存放30歲越南籍阮姓男性死者遺體原預計前天解剖，但相關人員接連疏失，將39歲印尼籍男性死者退冰後推去解剖室，檢方會同家屬準備解剖時才發現「對不上」急忙喊卡。殯葬所昨坦承外包廠商和冰庫外包業者在中間訊息傳遞有誤，將依合約懲處罰款、檢討流程，也對家屬致歉。

近來有2名移工在宿舍意外身亡，都須解剖釐清死因，前天阮姓移工遺體先解剖，但阮男表哥覺得怪怪的，法醫準備時也覺得遺體和資料對不上，經確認發現「真的搞錯人！」

據了解，2名移工年紀、膚色、身形皆有差異，加上冰櫃號碼各為26和46，非連號或容易混淆的數字；解剖前須先將遺體退冰，此案先是冰庫外包業者拉錯遺體退冰，解剖當天的殯儀館外包廠商也未做好身分確認，差點衍生烏龍。

竹市殯葬管理所指出，為尊重法醫解剖作業，長久以來都由法醫助手通知冰庫外包廠商退冰、領取遺體，殯儀館不會介入；當天法醫發現身分不符，立刻停止作業，並未解剖，對此向家屬表達最大歉意。

不過，新竹地檢署昨澄清，檢方並無「法醫解剖助手」編制人員，從事屍體退冰及運送至解剖台人員，是由殯儀館依契約而從事該項工作的廠商執行。

殯儀館冰庫管理外包業者鄭姓負責人說，6年來管理冰庫不曾發生這種情況，屍袋與遺體手環都有QR Code可確認核對，但相關環節確有待改善檢討之處，殯葬管理所已指示建立完整機制，此部分也與檢察系統聯繫，將強化SOP處理。