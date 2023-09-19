屏東毒犯拒檢衝撞偵防車 警開6槍逮人

屏東警方今天晚間7時許查緝毒品通緝犯，未料犯嫌拒檢並開車衝撞偵防車，警方先對空鳴3槍制止未果，再朝犯嫌駕駛的車輛輪胎射擊3槍後逮捕，並搜出槍管、子彈與毒品。

屏東縣警察局枋寮分局偵查隊長陳賜明指出，今天晚間7時許，在佳冬鄉查緝毒品通緝犯，因謝姓犯嫌不願配合盤查且開車衝撞偵防車，因此對空鳴槍3發警示制止，不料謝嫌仍持續欲開車衝撞，為顧及現場民眾生命安全，員警再朝謝嫌所駕駛車輛右前輪射擊3發，並當場逮捕。

陳賜明表示，在謝嫌車上起獲電子磅秤1台、安非他命3包、槍管1只、子彈9顆，現場無人員受傷，全案訊後依涉毒品危害防制條例及刑法妨害公務罪移送台灣屏東地方檢察署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885