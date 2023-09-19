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法醫解剖助手通知領錯遺體？新竹地檢署：無此編制人員

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市立殯儀館昨發生退錯冰、領錯屍，險害法醫解剖錯人的大烏龍。新竹市殯葬管理所長洪坤戊受訪時指出，為尊重法醫解剖作業，長久以來都是由法醫的解剖助手通知冰庫外包廠商退冰、領取遺體，殯儀館不會介入。不過新竹地檢署下午發出聲明澄清，新竹地檢署並無「法醫解剖助手」之編制人員。

記者調查，近來新竹市立殯儀館有2名外籍移工，同為在宿舍意外身亡需解剖釐清死因，一名為30歲阮姓越南籍移工，一名為39歲印尼籍移工阿滿。沒想到昨天安排阮姓移工解剖驗屍，殯儀館人員竟拉錯遺體，將阿滿推去解剖，幸好及時被法醫發現。

洪坤戊受訪時表示，為尊重法醫解剖作業，長久以來都是由法醫的解剖助手通知冰庫外包廠商退冰、領取遺體，殯儀館不會介入，但過去不曾發生「退錯冰」的情形，經了解，此次疑似中間訊息傳遞有誤，導致外包業者退錯冰，館方也是事後才知情。

對此新竹地檢署也澄清，新竹地檢署處理解剖屍體職務，均由案件承辦人通知報請相驗的警分局轉知家屬、應到場者，於排定的解剖時間到達解剖場所，另新竹地檢署法醫室為使解剖順利進行，亦會預先通知殯儀館專責人員將屍體退冰，並於解剖當日運送至解剖台，以利檢察官會同家屬確認屍體身分。

新竹地檢署表示，從事屍體退冰及運送至解剖台人員，是由殯儀館依契約而從事該項工作的廠商執行，並非「法醫解剖助手」。

新竹地檢署檢察官執行解剖屍體職務，均依照檢察機關與司法警察機關勘驗屍傷應行注意事項第13點第1項規定，於解剖屍體前，命其配偶、親屬或其他相識之人辨識無誤後始執行解剖，報導所指大體亦經當日執行解剖的檢察官會同家屬確認，並非原排定解剖大體而及時發現。

新竹市立殯儀館昨發生領錯屍，險害法醫解剖錯人的大烏龍。記者黃羿馨／攝影
新竹市立殯儀館昨發生領錯屍，險害法醫解剖錯人的大烏龍。記者黃羿馨／攝影

新竹 殯儀館

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