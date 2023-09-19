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殯儀館鬧烏龍法醫「險解剖錯人」 高大成曝1原因曾錯領女屍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

新竹市立殯儀館今傳出領錯屍事件，差點解剖錯人事件。對此，中山附醫法醫科主任高大成認為，館方人員可能領屍時看錯死者識別手環編號，他也曾遇過要解剖男屍，卻錯領成女屍，所以法醫解剖前一定要「驗明正身」，找死者親友確認，並再次確認手環編號、性別、身高、體重等。

新竹市立殯儀館昨錯把39歲的印尼籍男子遺體當成是30歲越南籍阮姓男性死者退冰，待法醫相驗解剖時，檢查死者資料發現對不上，急忙喊卡。館方表示，外包廠商疏失導致退錯冰，將依照合約懲處並檢討。

高大成說，法醫告知殯儀館要解剖屍體，館方會把屍體移出冰櫃，等待二天退冰，並從死者戴上的識別手環編號確認，但有館方人員忙中有錯，例如錯把編號「196」看成「198」或「190」，出現錯誤。

高大成認為，所以法醫在解剖前一定要「驗明正身」，找家屬、朋友來確認，並再次確認手環上的編號是否正確，並且比對性別、身高、體重是否正確。他曾經遇過館方看錯死者手環編號，要解剖男性屍體，但卻錯領成女屍，因為都會驗明正身，還沒有剖錯人。

中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

殯儀館 高大成

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