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國寶總裁朱國榮涉內線交易 搭遊艇潛逃菲律賓？刑事局說話了

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

國寶集團總裁朱國榮因人頭戶炒作龍邦國際興業股票、中信金併台壽保內線交易案，二審分別被判刑8年、16年，外傳已棄保潛逃，有媒體報導他從基隆搭遊艇偷渡菲律賓。刑事局表示，朱沒有出境紀錄，目前無法證實已離境，與台北市警察局組專案小組追查。

刑事局國際科長李泱輯說，目前尚在查證，沒有相關證據顯示朱已到達國外，因被限制出境，也沒有出境紀錄，朱本月7日未到台北市信義警分局報到後，刑事局國際科、信義分局成立專案小組查緝。

他表示，警方近年積極國際合作，在東南亞國家追捕逃犯，但每名逃犯都是個案，須與當地執法機關協調，提供資料及掌握資訊，才能得知當地是否願意協助緝捕，曾在菲律賓緝捕台南角頭陳建寧，有成功紀錄。

他說，台灣與各國警政、司法交流程度不一，各國對外國人入境也有不同規範，若犯嫌跑到緬甸、柬埔寨，查緝相對困難，但警方不會放棄，持續透過國外情報網追查。

官司纏身的國寶集團總裁朱國榮現下落不明。圖／聯合報系資料照片
官司纏身的國寶集團總裁朱國榮現下落不明。圖／聯合報系資料照片

菲律賓 北市 遊艇

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