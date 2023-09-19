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新北男毒駕恍神自摔 救護車上突暴起揮拳攻擊救護員

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市33歲林姓男子昨天晚間吸毒後騎機車行經中和區興南路時，因毒效發作意識不清自摔倒地，警消獲報到場將林男送上救護車準備送醫時，林男在車上突然揮拳攻擊蔣姓救護人員員額頭及眼睛，導致蔣員眼鏡斷裂及臉部挫傷。蔣員事後至醫院驗傷提告，警方詢後依妨害公務、傷害、醫療法及毒品罪嫌將林男送辦。

據了解，林男昨天晚間11時許在家中吸毒後，騎車外出準備買消夜，行經中和區興南路時因意識模糊自行摔車。安和消防分隊獲報派遣蔣姓及賴姓救護員到場，發現林男無明顯外傷，但鼻孔沾有白色粉末精神恍惚，立即將林男抬上救護車送往雙和醫院。

不料在送醫過程中，原本躺在救護車擔架上的林男情緒失控，突然揮拳攻擊蔣姓救護人員，蔣員遭攻擊導致眼鏡斷裂、臉部挫傷，蔣員事後到雙和醫院驗傷，在分隊主管陪同下至派出所提出傷害及妨害公務告訴。中和警方立即展開偵辦，林男警詢時坦承毒駕，警方詢後將他依妨害公務、傷害、醫療法及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市政府消防局表示，嚴厲譴責攻擊消防員行為，堅決反對暴力，絕不縱容，將依法提告。呼籲民眾應體諒並重視消防人員執行緊急救護工作的辛勞，珍惜緊急醫療救護資源。

林男突然出拳攻擊，蔣姓救護人員伸手制止。記者黃子騰／翻攝
林男突然出拳攻擊，蔣姓救護人員伸手制止。記者黃子騰／翻攝
林男在救護車上突然攻擊救護人員。記者黃子騰／翻攝
林男在救護車上突然攻擊救護人員。記者黃子騰／翻攝
林男突然出拳攻擊，救護人員趕緊抓住他的手。記者黃子騰／翻攝
林男突然出拳攻擊，救護人員趕緊抓住他的手。記者黃子騰／翻攝

救護車 妨害公務

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