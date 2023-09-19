新北男毒駕恍神自摔 救護車上突暴起揮拳攻擊救護員

新北市33歲林姓男子昨天晚間吸毒後騎機車行經中和區興南路時，因毒效發作意識不清自摔倒地，警消獲報到場將林男送上救護車準備送醫時，林男在車上突然揮拳攻擊蔣姓救護人員員額頭及眼睛，導致蔣員眼鏡斷裂及臉部挫傷。蔣員事後至醫院驗傷提告，警方詢後依妨害公務、傷害、醫療法及毒品罪嫌將林男送辦。

據了解，林男昨天晚間11時許在家中吸毒後，騎車外出準備買消夜，行經中和區興南路時因意識模糊自行摔車。安和消防分隊獲報派遣蔣姓及賴姓救護員到場，發現林男無明顯外傷，但鼻孔沾有白色粉末精神恍惚，立即將林男抬上救護車送往雙和醫院。

不料在送醫過程中，原本躺在救護車擔架上的林男情緒失控，突然揮拳攻擊蔣姓救護人員，蔣員遭攻擊導致眼鏡斷裂、臉部挫傷，蔣員事後到雙和醫院驗傷，在分隊主管陪同下至派出所提出傷害及妨害公務告訴。中和警方立即展開偵辦，林男警詢時坦承毒駕，警方詢後將他依妨害公務、傷害、醫療法及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。