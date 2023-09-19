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刑事局花蓮搜山查槍！意外起獲百包大麻市值4000萬 來源釐清中

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

刑事局南部打擊犯罪中心日前搜索花蓮玉里山區，原本預計查獲槍砲犯嫌，卻在深山平房裡，起獲100包大麻，總重約21公斤218公克，市值至少4000萬元，並逮捕王姓、郭姓犯嫌，兩人對大麻來源三緘其口，辯稱互不認識，檢方訊後聲押王男獲准，郭男請回，正釐清大麻來源中。

刑事警察局南部打擊犯罪中心日前接獲情資，指花蓮玉里鎮山區平房有槍砲犯嫌活動，上月底報請花年地檢署指揮偵辦，鎖定犯嫌藏匿槍械定點後，日前針對山區展開搜索。

辦案人員一早入山，但山上環境複雜，從白天開到黑夜，最後摸黑潛入藏匿槍枝的兩間平房，攻堅後分別在兩間平房逮獲王姓（64歲）、郭姓犯嫌（52歲)，非別在兩人住處查扣土製長槍、土製獵槍各1把；霰彈27顆、喜得釘38發。

原本警方鎖定槍械，最後在搜索王男的住所時，意外查獲100包大麻成品，總重約21公斤218公克，如以市值估算，至少價值4000萬元，相當於1000株大麻植株總量才得以生產這批成品。

檢警懷疑王男、郭男負責「看守」這批大麻，但兩人遭逮後都辯稱不認識，對於大麻來源三緘其口，至於獵槍、長槍及子彈等物，也都稱是好友借放，不願正面回應大麻來源等問題。

全案警詢後，王男、郭男被依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送花蓮地檢複訊，因王男對案情避重就輕，檢方訊後聲押獲准，郭男則請回候傳，大麻來源擴大釐清中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

刑事局南部打擊犯罪中心遠赴花蓮搜索槍械，意外查到百包大麻成品，並在王姓、郭姓犯嫌住所查到獵槍、長槍各一把。記者張議晨/翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心遠赴花蓮搜索槍械，意外查到百包大麻成品，並在王姓、郭姓犯嫌住所查到獵槍、長槍各一把。記者張議晨/翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心遠赴花蓮搜索槍械，意外查到百包大麻成品。記者張議晨/翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心遠赴花蓮搜索槍械，意外查到百包大麻成品。記者張議晨/翻攝

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