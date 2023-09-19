有人被綁架？桃警圍捕押人嫌犯虛驚一場 卻意外逮「3條通」

桃園市桃園區昨下午有民眾報案，稱朋友與人起爭執後遭開車帶走，對此警方不到1小時找到車輛，卻發現車上只有1人，進一步詢問才知道其朋友早就自行離開，但警方盤查駕駛時，意外發現他身背3條通，依法逮捕解送歸案。

昨下午5點16分許，桃園警分局武陵派出所接獲報案，稱其友人因故與一名31歲許姓男子發生糾紛遭帶走，同時提供許男駕駛的車輛號碼。

對此警方立即發動警網攔截圍捕，不到1小時就在文化街發現該車，隨即通報支援並進行攔查，員警發現車上僅許男1人，結果盤查時意外發現，許男涉嫌2件詐欺案件及妨礙秩序案件，均遭發布通緝中，合計3案通緝。