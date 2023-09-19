聽新聞
test
0:00 / 0:00
有人被綁架？桃警圍捕押人嫌犯虛驚一場 卻意外逮「3條通」
桃園市桃園區昨下午有民眾報案，稱朋友與人起爭執後遭開車帶走，對此警方不到1小時找到車輛，卻發現車上只有1人，進一步詢問才知道其朋友早就自行離開，但警方盤查駕駛時，意外發現他身背3條通，依法逮捕解送歸案。
昨下午5點16分許，桃園警分局武陵派出所接獲報案，稱其友人因故與一名31歲許姓男子發生糾紛遭帶走，同時提供許男駕駛的車輛號碼。
對此警方立即發動警網攔截圍捕，不到1小時就在文化街發現該車，隨即通報支援並進行攔查，員警發現車上僅許男1人，結果盤查時意外發現，許男涉嫌2件詐欺案件及妨礙秩序案件，均遭發布通緝中，合計3案通緝。
據了解，許男與友人原本要集資買毒品，見面後友人卻說沒錢，準備跟報案人借錢，於是許男載其前往，沒想到見到報案人後也說沒錢，許男及友人便在車上吵架，報案人見狀趕緊離開，隨後許男氣得把友人轟下車後就開車離開，友人也自行離去，報案人之後再回到現場，以為朋友被帶走了立即報案，經員警釐清並無押人，許男通緝部分依法逮捕解送歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言