影／通緝犯被盤查謊報他人證號 對警員瞇眼嘟嘴試圖混淆

新北市1名黃姓男子日前在蘆洲派出所旁，過馬路不走斑馬線，看到警察快步鑽進騎樓小跑步開溜被攔下。他謊報弟弟的身分證號，還對著警員瞇眼、嘟嘴舉止怪異，最後仍被查出是毒品通緝犯、身上搜出海洛因和安非他命。

蘆洲警分局集賢派出所警員黃俊諺、簡辰恩，7日晚間6時許騎機車巡邏路過蘆洲區中山二路，見1男子違規穿越馬路，且他很明顯看到警察靠近按喇叭，就快步走進騎樓，甚至小跑步想要開溜，被追上攔住。

47歲黃姓男子一開始很俐落背出弟弟的身分證號及出生年月日，員警比對照片時，他卻不斷瞇眼、嘟嘴弄出扭曲表情試圖混淆。後來員警拍照回傳請同事比對資料庫，發現他是新北地檢署發布的毒品通緝犯，立即上銬逮捕。

稍後在他身上找到海洛因4包（共3.02公克）、安非他命6包（共6.7公克），警詢後依通緝案件、違反毒品危害防制條例移送法辦。

員警輸入資料比對容貌時，黃姓男子不斷瞇眼、嘟嘴弄出扭曲表情試圖混淆，最後仍被查出是毒品通緝犯。記者林昭彰／翻攝