快訊

總統參選人訪美「面試」規格大不同 蔡馬朱侯賴柯比一比

大直老屋每坪破百萬 基泰事件難撼動房價？房仲指出關鍵

懶人包／舊iPhone用iOS 17耗電嗎？9大更新一次看 相機功能下放、1隱藏技被讚佛心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／通緝犯被盤查謊報他人證號 對警員瞇眼嘟嘴試圖混淆

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名黃姓男子日前在蘆洲派出所旁，過馬路不走斑馬線，看到警察快步鑽進騎樓小跑步開溜被攔下。他謊報弟弟的身分證號，還對著警員瞇眼、嘟嘴舉止怪異，最後仍被查出是毒品通緝犯、身上搜出海洛因和安非他命。

蘆洲警分局集賢派出所警員黃俊諺、簡辰恩，7日晚間6時許騎機車巡邏路過蘆洲區中山二路，見1男子違規穿越馬路，且他很明顯看到警察靠近按喇叭，就快步走進騎樓，甚至小跑步想要開溜，被追上攔住。

47歲黃姓男子一開始很俐落背出弟弟的身分證號及出生年月日，員警比對照片時，他卻不斷瞇眼、嘟嘴弄出扭曲表情試圖混淆。後來員警拍照回傳請同事比對資料庫，發現他是新北地檢署發布的毒品通緝犯，立即上銬逮捕。

稍後在他身上找到海洛因4包（共3.02公克）、安非他命6包（共6.7公克），警詢後依通緝案件、違反毒品危害防制條例移送法辦。

員警輸入資料比對容貌時，黃姓男子不斷瞇眼、嘟嘴弄出扭曲表情試圖混淆，最後仍被查出是毒品通緝犯。記者林昭彰／翻攝
員警輸入資料比對容貌時，黃姓男子不斷瞇眼、嘟嘴弄出扭曲表情試圖混淆，最後仍被查出是毒品通緝犯。記者林昭彰／翻攝

黃姓通緝犯違規穿越馬路，看到警察靠近按喇叭，快步走進騎樓，甚至小跑步想要開溜，被追上攔住。記者林昭彰／翻攝
黃姓通緝犯違規穿越馬路，看到警察靠近按喇叭，快步走進騎樓，甚至小跑步想要開溜，被追上攔住。記者林昭彰／翻攝

毒品

延伸閱讀

逮藥腳溯源緝毒 苗警查獲大量海洛因、安非他命毒品

影／社區套房暗藏毒窟 台南警拂曉攻堅逮通緝犯藥頭

女警甜喊帥哥！通緝犯「以為被搭訕」回頭秒落網 陸網一聽也淪陷：逮捕我

影／通緝犯謊報他人證號被識破 蘆洲警搜獲19包毒懷疑他販賣

相關新聞

3黑幫聯手洗錢1.3億 警逮21人

四海幫海中堂曾姓男子去年想替詐團洗錢，在「偏門」網路群組發包工作，竹聯幫天龍堂許男看到後接洽，曾另把部分工作發包給熟識的...

雙胞慣竊拒捕衝撞 遭警開19槍

高雄楠梓警分局昨天凌晨圍捕電纜線竊盜集團，陳姓慣竊雙胞胎兄弟開車衝撞拒捕，警方連開十九槍，仍被二人逃逸，現場逮捕呂姓同夥...

影／通緝犯被盤查謊報他人證號 對警員瞇眼嘟嘴試圖混淆

新北市1名黃姓男子日前在蘆洲派出所旁，過馬路不走斑馬線，看到警察快步鑽進騎樓小跑步開溜被攔下。他謊報弟弟的身分證號，還對...

「屎遁法」無效！毒蟲拉K闖紅燈遭警攔 10包K毒味漏餡

高雄35歲楊姓男子上周五開車闖紅燈，正巧遭巡邏的警員撞見，隨即上前盤查，但過程中，警不斷聞到車內傳來刺鼻異味，且楊男不肯...

逮藥腳溯源緝毒 苗警查獲大量海洛因、安非他命毒品

苗栗縣警局刑警大隊於今年三月初偵破黃姓藥腳持有一級毒品，黃嫌主動供出毒品來源，立即報請苗栗地檢署檢察官張文傑指揮偵辦，經...

影／為了1萬元會錢表兄弟反目 持刀當街砍人濺血雙雙被逮

為了1萬元會錢表兄弟竟反目成仇砍人濺血！35歲廖男昨天中午前往59歲陳姓表哥家幫母親追討未給的1萬元會錢，雙方發生口角後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦