3黑幫聯手洗錢1.3億 警逮21人

刑事局破獲三大黑幫合作的洗錢集團，共逮捕廿一人，查扣房產、虛擬幣等贓證物。記者陳宏睿／翻攝 四海幫海中堂曾姓男子去年想替詐團洗錢，在「偏門」網路群組發包工作，竹聯幫天龍堂許男看到後接洽，曾另把部分工作發包給熟識的風飛沙幫成員黃姓男子，三個黑幫合作洗錢超過一億三千萬元。刑事局五個月掃蕩逮捕廿一人，曾與副手二人遭檢方聲押獲准，其餘交保。

警方調查，廿九歲曾姓男子去年三月間因對接假檢警詐欺機房，需有水房幫忙處理詐騙贓款，曾男在四千多人的「撈偏門」Telegram群組內發包工作；竹聯幫天龍堂五十四歲許姓男子看到後聯繫願承接工作，但因洗錢金額龐大，僅能吃下部分。

曾男再找上過去因打架「支援群組」內認識、同涉傷害案件的風飛沙幫卅歲黃姓友人，黃同意協助洗錢工作，由曾負責對接機房、水房，竹聯、風飛沙則提供人頭戶、公司戶、虛擬貨幣，三幫一起合作洗錢。

刑事局中部打擊犯罪中心透過一六五反詐騙資料庫分析，發現有詐團洗錢集團，報請台中地檢署指揮，並與台北、台中、屏東等地警局成立專案小組偵辦。

檢警今年三月至八月多次搜索，陸續逮捕曾等廿一人，查扣該集團疑以贓款購買的台中市東區千萬新成屋、四百萬ＢＭＷ名車、三百萬虛擬貨幣，及金融卡、帳冊等贓證物。

檢警根據帳冊清查，估計曾等人洗錢超過一億三千多萬元，目前已有五名被害人報案，損失金額四六五七萬元，其中一名退休族被騙走一九○○多萬元老本。

警方依洗錢、詐欺、組織等罪移送將廿一人移送，檢方聲押曾男和主要副手曾姓軍師獲准，擴大追查其他詐團成員，其餘涉案人以三萬至五萬元交保。

辦案人員說，網路通訊科技因具匿名特性，該集團透過網路通訊科技發包工作，甚至促成不法黑幫「合縱連橫」，對檢警偵查犯罪是嚴厲挑戰。