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路怒症發作？男駕駛被按喇叭大暴走 竟抱小孩下車亮槍
桃園市蘆竹區16日晚間發生一起行車糾紛，一名20歲騎士與19歲騎士相約至大古山賞夜景，途中遇到一輛小客車欲超車，險些發生擦撞，結果駕駛不滿騎士按喇叭，竟一手抱著小孩一手持槍下車嗆聲。警方獲報後昨通知涉案的林姓男子到案，查扣瓦斯空氣槍一把，依妨害自由、恐嚇等罪函請桃園地檢署偵辦。
16日晚間10點45分，20歲陳姓男子、19歲王姓男子相約各自騎車一起到大古山看夜景，行經山林路三段及赤塗路口時，遇到一輛同向的小客車，從外側超車欲右轉，雙方差點發生擦撞，對此陳男按喇叭警示，沒想到駕駛小客車的林姓男子疑似不滿，隨即加速向前逼車，王男則乘隙離開。
結果雙方離開後，王男又於蘆竹區機捷路與外社街口再次遇林男，結果林男突然下車，一手抱著小孩，一手竟持瓦斯槍恐嚇王男，嗆聲「你是不是很囂張？」所幸林男沒有做出傷人舉動，陳男等人事後則報警求助。
蘆竹分局表示，經警方調查昨通知林嫌到案，查扣瓦斯空氣槍一把。經初步檢視該槍支為灌裝瓦斯，填充BB彈空氣槍，未具殺傷力，仍依規送請鑑驗，本案將依妨害自由、恐嚇等罪函請桃園地檢署偵辦。
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