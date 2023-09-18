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遭慣竊開車衝撞連轟19槍！高雄警先逮2人 在逃2嫌今早投案

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

呂姓男子開車衝撞員警，警方連開19槍壓制呂男，逃逸的陳姓男子跳河受傷被逮，剩餘兩嫌今早自行投案。記者張議晨/翻攝
呂姓男子開車衝撞員警，警方連開19槍壓制呂男，逃逸的陳姓男子跳河受傷被逮，剩餘兩嫌今早自行投案。記者張議晨/翻攝
高雄楠梓警分局追捕慣竊集團，今凌晨0時許埋伏逮人時，遭呂姓犯嫌開車撞毀偵防車，警方連開19槍，現場壓制呂男，車上的陳姓雙胞胎兄弟、吳姓男子卻趁隙逃逸，陳姓胞弟因跳河逃逸受傷就範，胞兄及吳男自知難逃，今早6時40分許自行到案，全案宣告偵破。

陳姓兄弟檔（32歲）、吳姓男子（25歲）犯下多起工地電纜線竊盜案，日前警方鎖定3人準備再犯，今天凌晨報警檢察官指揮，聲請拘票後在3人出沒的高楠公路1747巷87弄口現場埋伏。

員警見陳男等人出沒，隨即出動優勢警力圍捕，未料開車的呂姓男子（33歲）竟朝員警偵防車衝撞，警方對空及朝車輪連開19槍，將呂男壓制就範，另外犯嫌則趁隙開車逃逸。

其中陳姓胞弟逃至高楠公路竹仔門橋一帶時跳河，卻造成自己腳步受傷，因無力再逃，只能等消防人員救援，送醫後腳部挫傷，經初步包紮後帶返分局戒護。

至於逃脫的陳姓胞兄，最後與吳姓同夥自知難逃，今早主動至楠梓警分局到案，警方在陳男、呂男等人車上查獲電纜線及相關作案工具， 陳男等人實際涉案件數，警方正在清查中。

呂姓男子開車衝撞員警，警方連開19槍壓制呂男，逃逸的陳姓男子跳河受傷被逮，剩餘兩嫌今早自行投案。記者張議晨/翻攝
呂姓男子開車衝撞員警，警方連開19槍壓制呂男，逃逸的陳姓男子跳河受傷被逮，剩餘兩嫌今早自行投案。記者張議晨/翻攝

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