聽新聞
test
0:00 / 0:00
慣竊拒捕開車衝撞 警連開19槍逮2人！驚險畫面曝光
高雄楠梓警分局追捕陳姓慣竊兄弟檔，今年凌晨0時44分許，持拘票至高楠公路一帶埋伏，見陳男一夥現身後上前拘捕，卻遭呂姓同夥開車衝撞，警方連開19槍，當場壓制呂男，陳姓兄弟檔逃逸，胞弟因跳河受傷被捕，目前胞兄仍在逃，警方全力追緝中。
警方表示，陳男等人犯下多起工地電纜線竊盜案，日前鎖定陳男疑似準備再犯，今天凌晨報警檢察官指揮，聲請拘票後在陳男出沒的高楠公路1747巷87弄口現場埋伏。
約凌晨0時44分許，陳姓兄弟檔如期出現，專案人員持拘票駕駛偵防車上前緝捕，陳男等人發現警方追上門，同夥的呂姓男子竟突然駕車朝員警偵防車衝撞。
車禍發生後，呂男、陳姓兄弟等3人企圖逃逸，警方火速對空鳴槍並朝轎車輪胎連開19槍制止，呂男因逃脫不及，被警方壓制在地逮捕，陳男2人趁隙逃逸。
其中胞弟逃至高楠公路竹仔門橋一帶時跳河，卻造成自己腳步受傷，因無力再逃，只能等消防人員救援，送醫後腳部挫傷，經初步包紮後帶返分局戒護。
員警在呂男等人車上查獲電纜線及相關作案工具，目前剩下最後1名在逃陳姓犯嫌，警方全力追緝中。 實際涉案嫌犯人數及件數，則等陳男到案後進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言