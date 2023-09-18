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慣竊拒捕開車衝撞 警連開19槍逮2人！驚險畫面曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄楠梓警分局追捕陳姓慣竊兄弟檔，今年凌晨0時44分許，持拘票至高楠公路一帶埋伏，見陳男一夥現身後上前拘捕，卻遭呂姓同夥開車衝撞，警方連開19槍，當場壓制呂男，陳姓兄弟檔逃逸，胞弟因跳河受傷被捕，目前胞兄仍在逃，警方全力追緝中。

警方表示，陳男等人犯下多起工地電纜線竊盜案，日前鎖定陳男疑似準備再犯，今天凌晨報警檢察官指揮，聲請拘票後在陳男出沒的高楠公路1747巷87弄口現場埋伏。

約凌晨0時44分許，陳姓兄弟檔如期出現，專案人員持拘票駕駛偵防車上前緝捕，陳男等人發現警方追上門，同夥的呂姓男子竟突然駕車朝員警偵防車衝撞。

車禍發生後，呂男、陳姓兄弟等3人企圖逃逸，警方火速對空鳴槍並朝轎車輪胎連開19槍制止，呂男因逃脫不及，被警方壓制在地逮捕，陳男2人趁隙逃逸。

其中胞弟逃至高楠公路竹仔門橋一帶時跳河，卻造成自己腳步受傷，因無力再逃，只能等消防人員救援，送醫後腳部挫傷，經初步包紮後帶返分局戒護。

員警在呂男等人車上查獲電纜線及相關作案工具，目前剩下最後1名在逃陳姓犯嫌，警方全力追緝中。 實際涉案嫌犯人數及件數，則等陳男到案後進一步調查釐清。

呂姓男子開車衝撞員警，警方連開19槍壓制呂男，逃逸的陳姓兄弟胞弟跳河受傷被逮，目前胞兄仍在逃，警方全力追緝中。記者張議晨/翻攝
呂姓男子開車衝撞員警，警方連開19槍壓制呂男，逃逸的陳姓兄弟胞弟跳河受傷被逮，目前胞兄仍在逃，警方全力追緝中。記者張議晨/翻攝
呂姓男子開車衝撞員警，警方連開19槍壓制呂男，逃逸的陳姓兄弟胞弟跳河受傷被逮，目前胞兄仍在逃，警方全力追緝中。記者張議晨/翻攝
呂姓男子開車衝撞員警，警方連開19槍壓制呂男，逃逸的陳姓兄弟胞弟跳河受傷被逮，目前胞兄仍在逃，警方全力追緝中。記者張議晨/翻攝

竊盜 槍擊

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