台88橋下槍戰釀1死1傷 5人被重判帶頭大哥先離隊獲輕判

高雄沈姓男子不滿在KTV遭嗆，去年11月8日率眾堵人，在台88快速道路高架橋與仇家飛車追逐，沈男一方朝對方連開22槍，造成侯姓、翁姓男子中彈，侯男搶救23天後不治，高雄地院審理後，依殺人、槍砲彈藥管制條例、藏匿人犯等罪，判刑1年至18年4月不等徒刑，沈男等人的「帶頭」大哥李男，因中途離隊，沒有參與殺人，僅被依藏匿人犯罪輕判1年10月。

涉嫌開槍的一方，包括林男（21歲）、胡男（25歲）、黃男（40歲）、沈男（24歲）、宋男（29歲）、曾男（25歲）、李男（30歲）及協助逃亡台東的吳男共8人。

檢警調查，沈男案發前與侯男一方的鄭姓男子等人在鳳山區一家KTV發生糾紛，沈男事後跟李姓大哥訴苦，討論要與鄭男一方輸贏，李男於是在微信群組「新草衙」傳訊「集合」，群組內的林男隨即附和「部隊集合」，一群人跑到李男租屋處集合。

林男、沈男、曾男集結完畢後，取得非制式衝鋒槍、制式MP5K衝鋒槍、仿GLOCK手槍、COBRA制式手槍、TAURUS手槍及制式GLOCK廠牌手槍共6把，計畫用重武力逼鄭男一方就範。

人員、槍枝到齊後，去年11月8日凌晨3時許，曾男開車載著林男、沈男，宋男開車載著黃男，李男則搭乘另輛轎車，6人分乘3輛轎車，前往雙方約定好的談判地點。

林男見鄭男一方的侯男、翁男轎車經過，3輛車隨即上前追逐，朝兩輛車連開22槍。侯男頸部中彈後車輛撞擊電線桿才停下，車上的吳姓女友、劉姓友人因車門擋住子彈，幸運躲過一劫，至於另輛車的翁男，遭包夾後開槍，左、右大腿中彈。

案發後沈男等人上88快速道路逃逸，由策劃的李男在南州交流道接應，將涉案部分3人載往恆春躲藏，其餘人則各自乘車到恆春集合，稍作修整後，宋男、李男等5人，分乘2輛車前往台東成功，由吳姓同夥協助藏車躲避追緝。

槍擊案涉案多人人躲藏16個小時後，最後在南迴公路草埔隧道前，被警方攔捕，林男見同夥陸續落網，隔天在律師陪同下，帶著2把長槍、4把手槍投案。負責接應的胡男自知難逃，在林男投案後當天也至苓雅分局到案。

李男到案後否認不知情，稱聽到林男說要「自己處理後」就開車回家，但檢方認為李男常以林男等人「帶頭者」自居，不採信他說法，認為他與林男等8人具犯意聯絡，偵結後依殺人、槍砲、藏匿人犯等罪將8人起訴，李男還被檢方具體求重刑。