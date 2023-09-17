當2童面砍死高雄夫妻 63歲凶嫌收押…在監情緒曝光

高雄市63歲男子吳龍滿，涉嫌殺害樓上鄰居羅姓夫妻被捕，昨天警方在高屏溪畔尋獲可疑凶刀，吳仍不願配合警詢，全程保持緘默，經檢察官複訊後，昨天晚間聲押獲准。

吳龍滿目前關押在高雄看守所，據了解，吳龍滿收押已滿12小時，目前情緒狀況還算穩定，昨天獄方人員依照新收人犯程序詢問他相關問題，都能一一回應，並沒有太大情緒起伏，也未提出其他要求，與正常新收人犯無異。

前天上午7時50分左右，吳男趁羅家小孩開門，涉嫌持水果刀闖入羅家，殺害羅姓夫婦逃逸。警方透過相關監錄系統，發現吳騎機車往南逃逸，近3小時後，於屏東枋寮逮捕吳男，但發現吳已將凶刀及涉案時所穿衣服丟棄。

警方製作筆錄及檢方複訊時，吳龍滿行使緘默權，檢察官認為他涉刑法第271條第1項殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，且被告犯後隨即換裝逃逸，並有隱匿、湮滅相關證物的行為，有事實足認有逃亡、滅證之虞，且有羈押之必要，昨下午4時向法院聲請羈押。