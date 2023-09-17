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影／莾男求前女友復合被拒 竟堵高鐵站前揮刀刺傷

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市57歲溫姓男子與54歲黃姓前女友昨晚參加友人餐宴後，黃女前往高鐵桃園站前，準備搭乘高鐵返回高雄，溫男預藏水果刀堵人，要求溫女復合發生口角被拒，憤而持水果刀刺傷黃女腹部一刀，警方趕到制伏溫男詢問，溫男矢口否認行兇，警方今天上午表示，警方查獲水果刀一把，並根據現場目擊者指證下，警訊後將溫男依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警方調查，溫男、黃女交往為男女友，今年兩人分手，黃女返回高雄，兩人受邀參加共同友人晚上餐宴結束， 黃女欲搭晚上高鐵列車回高雄，溫男竟預藏水果刀，前往高鐵桃園站前1號出口堵人，要求黃女復合不成，兩人發生口角，溫男竟持刀刺向黃女腹部一刀，黃女腹部受傷，緊急送醫急救，幸無生命危險。

警方出動10多名警力趕到制伏溫男行兇，溫男趁機丟掉兇刀，情緒激動，警方將溫男管束後，由青埔所帶回製作筆錄偵辦，溫男坦承找黃女復合，他矢口否認持刀犯案，但依現場3名目擊者證稱，看見溫男持刀傷人，黃女緊急送醫治療，沒有生命危險。

警方表示，警方尋獲兇刀，根據3名現場目擊者證實，溫男持刀傷人，警方並調閱高鐵站監視器佐證，盡管溫男否認犯行， 警詢後將他依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦，進一步釐清案情。

溫姓男子求前女友復合被拒，持預藏水果刀刺傷前女友腹部一刀，警方制伏溫男依法究辦。記者曾增勳／翻攝
溫姓男子求前女友復合被拒，持預藏水果刀刺傷前女友腹部一刀，警方制伏溫男依法究辦。記者曾增勳／翻攝
溫姓男子求前女友復合被拒，持預藏水果刀刺傷前女友腹部一刀，警方制伏溫男依法究辦。記者曾增勳／翻攝
溫姓男子求前女友復合被拒，持預藏水果刀刺傷前女友腹部一刀，警方制伏溫男依法究辦。記者曾增勳／翻攝

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