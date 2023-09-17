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偏鄉貨櫃屋成毒品咖啡包產地 新竹警破獲製毒分裝工廠

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣劉姓男子涉嫌在寶山鄉與芎林鄉一帶，承租山區偏僻的鐵皮屋經營毒品咖啡包的製造分裝工廠，警方經數月跟監埋伏，上周四在寶山鄉一處鐵皮屋逮捕劉男在內的5名共犯，並查獲800多包毒品咖啡以及大量毒品原料、分裝器具和贓款8萬多元等，全案訊後依毒品罪嫌送辦。

新竹縣警察局長林信雄為避免校園遭到毒害，自辦毒品專案評比全面追查毒品案件和溯源，竹東警分局長吳學安在橫山分局長任內，經由橫山偵查隊的情資發現劉男在竹縣有據點疑似進行毒品交易，且因數量龐大，研判很有可能劉男就是製造分裝者。

加上新北市警刑大偵四隊溯源先前查獲的毒咖啡包案件，分析毒品及資金流向，發現劉男於寶山鄉、芎林鄉一帶，承租山區偏僻的鐵皮屋，自行購買毒品及原料，並招募員工包裝毒咖啡包，在新竹地檢署檢察官陳榮林指揮下與竹東、橫山警分局共同偵辦此案。

警方經數月跟蹤埋伏，發現劉男以偏僻山區的鐵皮工廠作為掩護，利用2個貨櫃隱身其中，實際經營毒品咖啡包的製造、分裝工廠，再雇人把毒品原料卡西酮摻和果汁粉，再以可愛、卡通風的包裝，分裝成毒品咖啡包後轉賣給下游藥頭牟取暴利。

專案小組上周四同步執行搜索，當場在寶山鄉一處鐵皮屋中，查獲劉男與4名共犯，並查扣查獲800多包毒品咖啡、2袋約1公斤多的毒品原料及4袋果汁粉、包裝袋、分裝器具，以及疑為贓款8萬多元現金，劉男因涉嫌重大，已遭檢方聲押禁見。

警方也呼籲，毒品包裝日新月異，藉以吸引青少年，毒咖啡包混合多種毒品，使用者往往不知道有哪些毒成分摻雜其中，毒咖啡與酒精併用可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整、亢奮、抽蓄、意識不清等導致猝死之風險極高，勿吸食毒品殘害終身。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方經數月跟監埋伏，上周四在寶山鄉一處鐵皮屋破獲毒咖啡分裝工廠，並逮捕劉男在內的5名共犯。圖／竹東警分局提供
警方經數月跟監埋伏，上周四在寶山鄉一處鐵皮屋破獲毒咖啡分裝工廠，並逮捕劉男在內的5名共犯。圖／竹東警分局提供
警方查獲800多包毒品咖啡以及大量毒品原料、分裝器具和贓款8萬多元等。圖／竹東警分局提供
警方查獲800多包毒品咖啡以及大量毒品原料、分裝器具和贓款8萬多元等。圖／竹東警分局提供
警方經數月跟蹤埋伏，發現劉男以偏僻山區的鐵皮工廠為掩護，利用2個貨櫃隱身其中，實際經營毒品咖啡包的製造、分裝工廠。圖／竹東警分局提供
警方經數月跟蹤埋伏，發現劉男以偏僻山區的鐵皮工廠為掩護，利用2個貨櫃隱身其中，實際經營毒品咖啡包的製造、分裝工廠。圖／竹東警分局提供

毒品 咖啡 新竹

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