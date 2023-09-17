貪圖300萬元代收大麻國際包裹 檢溯源查出信差和出資者

基隆地檢署偵辦走私集團從加拿大涉嫌走私93公斤大麻來台案，起訴收貨的林姓男子後，查出是平姓男子涉嫌出資，再找羅姓、黃姓男子居中聯絡林男，製造斷點，避免引火上身，仍被檢調查獲。羅男認罪，黃男否認，檢方運輸第2級毒品罪及私運管制物品進口罪起訴兩人；平男另案偵辦中。

檢方起訴指出，羅、黃、平、林4嫌與身分不明、自稱姓鄭和姓洪人士合謀運輸大麻來台，分工方式是由平男出資，林男負責領取平男向身分不詳對象，購買從加拿大運輸到新北市藏有大麻的國際包裹。羅、黃擔任林及平之間的聯络窗口。

林男自行尋覓在汐止區租屋當收貨地點後，平男託羅男轉交所需租金給林男，要求林男領貨後，透過羅或黃聯絡他，即可獲得300萬元報酬。

身分不明人士去年底從加拿大，把平男購買毛重93.265公斤的大麻，分裝成161包後裝入紙箱，以音譯鄭男為收件人，品名申報為家庭用品、個人用品運往台灣。去年12月10日運抵基隆港後，財政部關務署基隆關關員察覺包裹有異查扣後，調查局航業調查處基隆調查站人員拆封檢查及鑑驗，發現夾藏大麻。

林姓男子今年1月31日以「鄭男的私章」簽收包裹被捕，林男供稱與平、羅、黃共謀，調查站今年5月16日逮捕羅男，隔天逮捕黃男。羅男坦承共謀走私大麻來台，平男還有請他涉入其他案件。黃男只承認多次協助平、林聯絡訊息，但只是單純幫忙，不知道大麻相關案情。

檢察官偵辦後，認定羅、黃涉犯毒品危害防制條例運輸第2級毒品罪、懲治走私條例私運管制物品進口罪。兩人均以一行為觸犯兩罪，請法院依刑法規定，從重以運輸第2級毒品論罪，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。