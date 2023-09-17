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影／竹聯幫豹堂二把手 台中暴力處理投資糾紛警抓人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市廖姓男子自稱是竹聯幫豹堂台中分會副會長，去年間因一起KTV的股東投資糾紛，因不滿股東欲索回投資款，廖找人圍毆股東，股東向警方報案後，陸續帶回涉案廖等5人，廖警詢時否認為竹聯幫成員，依傷害罪等罪移送台中地檢署後，檢方命廖以5萬元交保，檢方近日偵結起訴。

台中市刑大偵二隊在去年5月間接獲一被害人報案，該名被害人證稱，有以120萬元投資廖姓男子（42歲）的KTV，未料廖男後續的帳目不清，因此要求查帳，未料廖男反逼他退出股東身分，也不願歸還投資款。

雙方約在台中市一家燒烤店談判，談判結束後不僅雙方沒有共識，還起了口角，廖男打電話找旗下幹部及員工到場，一起圍毆被害人，恐嚇不得索討投資款項，被害人心生畏懼，才向警方尋求協助。

市刑大偵二隊獲報展開調查，發現廖男除經營KTV外，平日如遇到需溝通協調的事情時，會自稱「竹聯幫豹堂台中分會副會長」，由旗下聘任之幹部、員工出面處理糾紛，甚至還會以竹豹企業台中分會副會長名義，製發顧問紀念獎盃給得力幹部。

全案在去年底蒐證完備，持搜索票帶回廖等涉案5人，查扣球棒、木刀、手機、監視器等贓證物，不過廖男矢口否認具有竹聯幫背景。

全案依妨害自由、傷害、恐嚇、組織等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後命廖以5萬元交保，台中地檢署近日偵結，依傷害罪起訴。

台中市刑大強調，將持續針對幫派公開活動、相關衍生犯罪，展開全面打擊，落實「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」系統性掃黑策略，運用區域聯防、跨區整合擴大打擊黑道幫派，對於危害社會治安的各類犯罪必嚴加究辦，使民眾享有安居樂業的生活。

台中市廖姓男子涉嫌以暴力方式處理糾紛，警方搜索時查獲廖有竹豹企業台中分會的紀念盃。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓男子涉嫌以暴力方式處理糾紛，警方搜索時查獲廖有竹豹企業台中分會的紀念盃。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓男子涉嫌以暴力處理糾紛，警方去年收網抓回5人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓男子涉嫌以暴力處理糾紛，警方去年收網抓回5人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓男子涉嫌以暴力方式處理糾紛，警方去年收網抓回5人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓男子涉嫌以暴力方式處理糾紛，警方去年收網抓回5人送辦。記者陳宏睿／翻攝

竹聯幫 台中市 幹部

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