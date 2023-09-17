BMW男販毒靠老婆扛責 喪妻就被逮

洪男涉嫌販賣第一、二級毒品。記者曾健祐／翻攝 台中洪姓男子去年和何姓妻子涉販毒被捕，何女一肩扛下讓洪男躲過刑責，未料何女今年三月癌逝，洪男隨即交了徐姓女友繼續販毒，警方跟監到商旅逮人，洪男賴不掉只能就範，徐女則稱未參與販毒，但驗尿成陽性，雙雙被依毒品罪起訴。

台中市刑大去年底獲報，有多名藥腳長期向住在太平區的洪男及何姓妻子購毒，洪男平日出門高調開著ＢＭＷ Ｚ4代步，何女則在家販賣海洛因、安非他命。

警方上門搜索時，何女為保護丈夫一肩扛起罪責，堅稱都是她自己在販毒，和老公無關，洪男也辯稱不知情，因現場證據僅能證明何女販毒，警方只能將她一人送辦。

詎料何女今年三月突然癌逝，警方獲報洪男喪妻後接手繼續販毒，且妻子過世才幾個月，就不斷和多名女子密切往來，近期又和從事殯葬業的徐姓女子交往。

警方今年六月跟監洪男、徐女一起到商務旅館開房間，見時機成熟到場逮人，當時洪男、徐女還悠哉在吃早餐，見警方上門一臉茫然，當場被搜出安非他命及分裝袋等證物。

警方發現，洪男喪妻後已不如以往開ＢＭＷ代步，而是改駕駛普通貨車。警詢時洪男仍避重就輕，僅承認有轉讓毒品，徐女則聲稱全不知情，但驗尿呈二級毒品反應，檢方近日各依販賣、施用毒品罪起訴兩人。