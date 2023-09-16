台捷簽署打擊犯罪合作意向書 調查局促跨國同盟

法務部調查局今天表示，為與理念相近國家建構防範全球犯罪網絡，日前與捷克內政部警政署國家組織犯罪局（NCOZ）簽署「共同打擊犯罪合作意向書」，建構台捷同盟重要里程碑。

調查局發布新聞稿指出，9月8日由調查局長王俊力與捷克NCOZ局長Jiří Mazánek共同簽署合作意向書，並致贈調查局出版的「中國大陸綜覽」專書；JiříMazánek為調查局近年邀約訪台最高層級的歐洲外賓，雙方並就台海情勢、兩岸關係、資通安全等重大議題進行討論。

王俊力致詞時表示，NCOZ是捷克重要執法機關，任務執掌與調查局相似，於偵辦組織犯罪、重大經濟犯罪、洗錢犯罪、電腦犯罪等，表現卓越。

王俊力指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，NCOZ與調查局共同舉辦資安、反洗錢等議題視訊會議，目前也共同偵辦互助跨國詐騙案，合作成效亮麗。

Jiří Mazánek表示，如今犯罪型態轉變為國際組織，執法機構應與時俱進，針對跨境犯罪機關合作，相互支持、理解是跨國執法團隊的堅實基礎，有共同價值觀比地理距離、歷史文化更來得重要。

調查局指出，這份共同打擊犯罪合作意向書，建構台捷同盟重要里程碑，鞏固夥伴關係，未來將持續精進台捷犯罪調查能量，實質擴大國際參與，一同打擊跨境犯罪。