曾開警車不慎撞死老婦 花蓮一名員警被控暴力討債送辦

花蓮縣一名顏姓員警被控夥同友人暴力討債，還涉及供養線民捉毒品。顏否認，表示只是單純債務糾紛，但警方調查後，認為他與治安人口接觸沒有主動報備，將記過處分，並依恐嚇、傷害等罪嫌函送偵辦。

花蓮縣刑警大隊7日接獲有毒品前科的秦姓男子報案，指控顏姓員警3日凌晨夥同5人到他家暴力討債，還強逼簽本票，他打電話向母親求救，母親允諾幫忙還錢後，顏等人才離開。

警方展開調查，發現秦疑似為顏的線民，因秦手頭較拮据，顏有時也會借錢給秦當生活費。後來顏因為線報有誤，要索回線民費和借款，但雙方對金額有落差，顏指線民費4萬2000元，但秦認為只拿到3萬1000元，兩人談不攏，顏因此率人到秦家討債。

顏則否認養線民捉毒品，表示他與秦男只是單純借貸關係，3日是到秦家協商債務，並沒有打人或強簽本票。

花蓮縣警局督察長林永勝說，當天與顏姓員警一同到秦男家中的5人中，有2人為毒品治安人口，但顏並沒有依規定主動向警局報備，原則上記過一次。至於被控涉及暴力討債部分，已依恐嚇、傷害等罪嫌，函送花蓮地檢署偵辦，警方絕不護短，秉持毋枉毋縱的原則，靜待司法調查。