聽新聞
test
0:00 / 0:00
曾開警車不慎撞死老婦 花蓮一名員警被控暴力討債送辦
花蓮縣一名顏姓員警被控夥同友人暴力討債，還涉及供養線民捉毒品。顏否認，表示只是單純債務糾紛，但警方調查後，認為他與治安人口接觸沒有主動報備，將記過處分，並依恐嚇、傷害等罪嫌函送偵辦。
花蓮縣刑警大隊7日接獲有毒品前科的秦姓男子報案，指控顏姓員警3日凌晨夥同5人到他家暴力討債，還強逼簽本票，他打電話向母親求救，母親允諾幫忙還錢後，顏等人才離開。
警方展開調查，發現秦疑似為顏的線民，因秦手頭較拮据，顏有時也會借錢給秦當生活費。後來顏因為線報有誤，要索回線民費和借款，但雙方對金額有落差，顏指線民費4萬2000元，但秦認為只拿到3萬1000元，兩人談不攏，顏因此率人到秦家討債。
顏則否認養線民捉毒品，表示他與秦男只是單純借貸關係，3日是到秦家協商債務，並沒有打人或強簽本票。
花蓮縣警局督察長林永勝說，當天與顏姓員警一同到秦男家中的5人中，有2人為毒品治安人口，但顏並沒有依規定主動向警局報備，原則上記過一次。至於被控涉及暴力討債部分，已依恐嚇、傷害等罪嫌，函送花蓮地檢署偵辦，警方絕不護短，秉持毋枉毋縱的原則，靜待司法調查。
據了解，28歲的顏姓員警去年由保一總隊調來花蓮支援，兩個月前還曾在駕駛警用巡邏車押解犯嫌返回派出所途中，在一處無號誌路口，不慎與一名騎機車的81歲婦人發生擦撞，婦人倒地送醫不治，事後顏與家屬和解，但因為勤務有些狀況，上月7日已調到其他派出所。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言