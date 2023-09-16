爽開百萬BMW販毒還靠老婆扛責 喪妻馬上交女友下場出爐

台中洪姓男子去年曾和何姓妻子涉嫌販毒，平時還開1輛要價200多萬元BMW Z4代步，當時何女一肩扛責讓洪躲過刑責，未料何女今年3月癌逝，洪隨即又交了徐姓女友並繼續販毒，警方跟監到商旅逮人，洪自知賴不掉只能就範，徐女則聲稱販毒和她無關，但驗尿成陽性，雙雙被依毒品罪嫌起訴。

台中市刑大偵三隊去年11月獲報，有多名藥腳長期向住在太平區的洪男（48歲）及其何姓妻子買毒，洪白天出門上班還高調開著1輛要價200多萬元的BMW Z4，何女則在家販賣海洛因、安非他命。

警方當時上門搜索時，何女疑為保護先生全數一肩扛起，堅稱都是她自己在販賣和老公無關，洪也辯稱都不知情，警方雖對洪說法持保留態度，但因現場證據僅能證明何女有販毒，依販毒罪嫌將她1人送辦。

未料何女今天3月突然癌逝，台中市刑大偵六隊另獲報洪男喪妻後也接手繼續販毒，且妻子過世才幾個月，他就不斷和多名女子密切互動、往來，近期又和從事殯葬業的徐姓女子（41歲）交往。

警方今年6月發現洪、徐一起到商務旅館開房間，一早見時機成熟到場逮人，當時洪、徐還悠哉在吃早餐見警方上門一臉茫然，但當場被搜出第二級毒品安非他命（0.84公克）及分裝袋等物。

警方也發現，洪男喪妻後已不如以往都開200萬的BMW代步，而是改駕駛1輛普通貨車，當天在旅館時也是開徐女的轎車。

警詢時洪仍避重就輕，僅大多承認有轉讓毒品行為，而徐女則聲稱自己都不知情，但經驗尿也呈現第二級毒品陽性反應，檢方偵結各依販賣、施用毒品罪嫌起訴2人。

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