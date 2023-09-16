車上藏毒遇臨檢 通緝犯飛車逃逸30分鐘自撞電桿被捕
彰化縣劉姓男子涉犯藥事法被通緝，半夜駕車行經員林市山腳路時，被巡邏員警發現車牌號碼和車型不符，開啟警笛示意停車受檢，劉嫌心虛飛逃逸半小時自撞電桿，幸無生命危險，員警救出他後依藥事法通緝、毒品、竊盜罪移送偵辦。
據了解，58歲劉嫌被通緝後四處藏匿，昨清晨3點多駕車通過員林市山腳路一段，被員林警分局巡邏員警發現車牌是通報失竊車輛所有，和眼前行駛的車型不符，開啟警笛示意停車，劉嫌立刻加速逃逸，員警通報線上巡邏警網加入圍捕，沿著山腳路追到17.4公里外的社頭鄉巷道，劉嫌疑似心慌自撞電桿，車頭全毀幸好只受皮肉傷，警方從他車上搜出毒品海洛因2包（毛重19.2公克），帶回詢問後昨晚移送偵辦。
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