台版柬埔寨案外案 藍道替前所長求情：他沒索賄 送賓士車是驚喜

「台版柬埔寨」案釀3死，社會高度關注，士林地院今針對貪汙等罪嫌開準備庭，提訊綽號「藍道」的杜承哲、洪俊杰、王昱傑等嫌，其中，法官問及杜承哲交付北市寧夏路派出所前所長葉育忻金錢部分，杜承哲強調相關款項「都是贊助名義，葉從未基於索賄將錢財放自己口袋」。

杜承哲說，檢警偵辦時他把有交出去的錢都算進去，約200萬元，起初是給葉育忻作為刑案偵辦費用、對毒販釣魚執法時需要的線民費等，但葉育忻事後都歸還剩下約30萬元，都是他贊助派出所辦活動，非行賄，也非外界所認定「論件計酬」要求葉育忻協助調取資料的酬勞。

杜承哲提及，「他（葉育忻）真的沒有基於索賄，將錢財放進自己口袋，我都是要贊助派出所，算是做公益，包含破案獎金，還有疫情期間的口罩、快篩我都有捐，可以問派出所其他員警就知道」，至於贈送葉育忻價值220萬元賓士車，是他自己私下給葉育忻的「驚喜」，「因為我們那時候真的還算蠻好的朋友」。

法官提醒今天開庭不用替葉說情，只要針對自己涉案部分說明即可，杜承哲解釋，「我只是不希望因為我的口誤、對法律的認知不同而害到別人」。

其餘部分，杜承哲否認私行拘禁，坦承受「老闆」余秉原指示在台組成洗錢水房，因釀出3條人命，萌生退意，去年11月將資源交接給洪俊杰，由洪獨立負責，並非外傳「另起爐灶、重操舊業」；後續提供大陸盤口給洪俊杰，也只分得引薦報酬，未實際參與犯行，今年4月請葉育忻協助偽造交保通知單，也是受洪俊杰之託，要給大陸盤口一個交代。