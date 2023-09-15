聽新聞
test
0:00 / 0:00
嫌噪音殺死鄰居夫妻 凶嫌妻淡漠：沒聽丈夫嫌吵過
高雄63歲的吳姓男子疑嫌樓上鄰居製造噪音，今天上午闖入樓上鄰居家，涉嫌殺害羅姓夫婦，逃到屏東枋寮被捕。吳妻說她沒聽丈夫說過嫌鄰居吵。
吳妻今天中午拄著拐杖下樓要外出，見到媒體一擁而上問她丈夫殺人一事，是否因為樓上噪音問題才涉案，她淡漠地說，「沒聽他（丈夫）說過」。她說，平時很少跟丈夫說話，因為吃藥入睡，也不知道發生什麼事情。
涉案的吳姓男子與妻子和兒子同住，今天案發後，吳妻直到警方到家裡要找吳姓男子才被叫醒，才知悉丈夫涉案。
住戶說吳姓男子很少跟人講話，感覺很孤僻，吳妻因為中風，行動不便，平常也都1個人進出大樓，講過只有晚餐是丈夫煮給她吃。
據了解，今天上午7時50分，羅姓夫妻婦在家準備帶小孩上學，念國小的小孩聽到門鈴聲去開門，吳姓男子進屋二話不說，便在客廳涉嫌砍殺羅妻蔡姓女子，又進寢室殺害羅姓男子，行凶後騎機車逃逸。死者的兒子下樓向管理員說13樓的阿伯殺爸媽，管理員才趕緊報警，警方到場發現羅姓夫婦已經死亡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言