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抓到了！因噪音問題砍死鄰居夫妻 凶嫌屏東枋寮落網
高雄市苓雅區武廟路今天上午發生命案，羅姓夫妻身中數刀陳屍屋內，樓下住戶吳姓男子涉嫌殺害這對夫妻。警方在今天上午10點30分，在屏東枋寮，逮捕凶嫌。
警方表示，吳姓男子（63歲）涉案後馬上騎機車逃逸，警方根據監錄系統，查出他往南逃逸，直到上午10時30分，在屏東縣枋寮臨海路逮捕凶嫌，吳姓男子承認涉案，已經把凶刀和作案衣物丟棄。
據了解，今天上午7時50分，羅姓夫妻婦在家準備帶小孩上學，念國小的小孩聽到門鈴聲去開門，就見樓下鄰居吳姓男子（63歲）氣沖沖進屋，吳二話不說，便涉嫌殺砍殺在客廳的羅妻，羅聽見聲音，在房內要出外查看，也遭吳涉嫌刺殺。
吳涉嫌行凶立即奪門而出，到樓下騎機車逃逸。羅姓夫妻的兒子趕下樓，向大樓管理員求救，警、消到場，發現羅姓夫婦已經死亡。
羅妻蔡姓女子（36歲）腹部中刀，臟器外露，倒在客廳，羅姓男子（35歲）胸口中刀，倒在寢室。
據了解，吳姓男子因認為樓上常有噪音，惹得他無法休息，雙方曾為此事請管委會協調過至少3次，吳疑因此動殺機。
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