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鬼門關前...高雄角頭醫院中彈 送急診室逃死劫昏迷指數3

聯合報／ 記者石秀華林保光／高雄即時報導

高雄苓雅寮角頭綽號「九金」的高姓男子，昨晚6時43分許，在大同醫院廁所頭部中彈，身旁遺留一把槍及20顆子彈，護理人員聽槍響嚇壞，驚見他倒臥血泊，直接以擔架送急診室急救，昨適逢鬼門關，高男經一夜搶救逃死劫，但術後仍昏迷指數3，家屬不放棄希望。

據了解，高男19年前，曾擔任一家法式餐廳的幹部，和張姓酒客起口角，張當場掏槍朝天花板開槍，高和手下持槍反擊打傷對方，高後被警方一舉查獲持有8把槍械，涉數罪被重判15年，日前才假釋出獄，未料昨晚卻發生令人遺憾的行為。

警方調查，高雄市立大同醫院一樓其中一處男廁昨晚6時43分許傳出槍響，就醫民眾與醫護人員聽到「砰」的一聲巨響嚇壞，護理人員進廁所查看，發現一名男子倒臥在小便斗和洗手台下方的血泊中，身旁還有一把槍及一個塑膠袋，先緊急以擔架將他直接送往急診室急救。

警方獲報趕抵，經查傷者是61歲高姓男子，地上遺留一把槍械、一顆彈殼，塑膠袋中則有20顆子彈。

警方調閱監視器查看，發現高男事發前手上拎著裝著槍械的塑膠袋，獨自走進醫院男廁，之後無人進入廁所，隨即傳出槍響，發生意外。

警方初步調查，高近日曾有就醫紀錄，加上疑有家庭感情糾紛困擾，懷疑因此想不開。

據了解，高姓男子背景不單純，是高雄苓雅寮的角頭老大，綽號「九金」，曾經營賭場，早年擁槍自重，2004年間在高雄一間名為「巴黎風」的法式餐廳擔任幹部，當年8月21日凌晨，一名張姓酒客飲酒時，和高男發生口角，張當場取出手槍，朝天花板射擊7、8彈示威。

高見張持槍滋事，先將他帶至辦公室談判，趁張不注意，勒住張的頸部，同夥陳姓男子趁機奪下張放在背袋中的手槍朝張射擊，第1槍啞彈未擊發，再開一槍擊中張男右臂，第2槍擊中右肩，另名孫姓同夥趕至開槍未擊發，高趨前奪下張身上槍械，欲朝倒地昏迷的張男開槍遭同夥制止。

張中槍後，被陳男等人送醫急救，幸運救回一命；警方後偵辦高男等人涉槍擊案，在高男藏身處陸續查獲8把槍，高因犯殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪條例等罪嫌，經最高法院判處15年有期徒刑定讞。高服刑後，日前才假釋出獄。

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高雄大同醫院一樓廁所昨晚傳槍響，曾是角頭老大的高姓男子獨自進廁所後，隨後傳槍響，中彈直接送急診室搶救後，躲過死劫。圖／讀者提供
高雄大同醫院一樓廁所昨晚傳槍響，曾是角頭老大的高姓男子獨自進廁所後，隨後傳槍響，中彈直接送急診室搶救後，躲過死劫。圖／讀者提供

廁所 槍擊 角頭 鬼門關

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