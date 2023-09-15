台南永康假車禍真擄人 徐姓主嫌通緝在案送監執行

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南永康10日晚間發生假車禍真擄人，陳姓男子開保時捷返家途中，行經南興街時，遭人設局假車禍，隨即被押走帶往澎湖囚禁。警方昨晚在澎湖將徐姓主嫌等4人逮捕，並將陳男救出，今晚將徐嫌等4嫌移送台南地檢署複訊，徐因通緝在案送監執行外，其餘3嫌均聲押禁見。

永康警分局晚間依涉私行拘禁、組織犯罪條例等罪嫌，將徐男等4嫌移送台南地檢署偵辦，經檢察官複訊後作出強制處分。

檢方指出，徐姓主嫌因先前另有執行通緝案，檢察官訊問後，直接諭知徐男送監執行外，其餘兩位穆姓被告及許姓被告等3人，檢察官訊問後認涉嫌重大且有逃亡串供之虞，均向法院聲請羈押禁見。

此外，前天已由檢察官向法院聲請羈押禁見兩位黃姓被告均獲准，另檢察官諭知張姓被告2萬元交保。

警方昨晚在澎湖將徐姓主嫌等4人逮捕，並順利將陳男救出，今晚將徐嫌等4嫌移送台南地檢署複訊，徐因通緝在案送監執行外，其餘3嫌均聲押禁見。圖／讀者提供
警方昨晚在澎湖將徐姓主嫌等4人逮捕，並順利將陳男救出，今晚將徐嫌等4嫌移送台南地檢署複訊，徐因通緝在案送監執行外，其餘3嫌均聲押禁見。圖／讀者提供

檢察官 台南 通緝

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