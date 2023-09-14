快訊

學士班陸生今年「清零」 交換生、研修生較疫情時期翻倍成長

高雄角頭大同醫院中彈遺1槍20彈　曾犯餐廳槍擊擁8槍　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄苓雅寮角頭綽號「九金」的高姓男子，今晚6時43分許，在大同醫院廁所頭部中彈，身旁遺留一把槍及20顆子彈，護理人員聽到槍響驚見他倒臥血泊，直接以擔架送急診室急救；據了解，高男19年前，曾擔任一家法式餐廳的幹部，和酒客起口角，對方持槍朝天花板開槍，高持槍反擊打傷對方，後被警方查獲8把槍，被判刑15年，日前才假釋出獄，未料卻發生令人遺憾的狀況。

警方調查，高雄市立大同醫院一樓其中一處男廁今晚6時43分許傳出槍響，就醫民眾與醫護人員聽到槍聲嚇一跳，護理人員進廁所查看，發現男子倒臥血泊，身旁還有一把槍及一個塑膠袋，先緊急以擔架將他直接送往急診室急救。

警方獲報趕抵，經查傷者是61歲高姓男子，地上遺留一把槍械、一顆彈殼，塑膠袋中則有20顆子彈。

警方調閱監視器查看，發現高事發前手上拎著裝著槍械的塑膠袋，獨自走進廁所，之後無人進入廁所，隨即即傳出槍響。警方初步調查，高近日曾有就醫紀錄，加上疑有家庭感情糾紛困擾，懷疑因此想不開。

據了解，高姓男子背景不單純，是高雄苓雅寮的角頭老大，綽號「九金」，曾經營賭場，早年擁槍自重，2004年間在高雄一間名為「巴黎風」的法式餐廳擔任幹部，8月21日凌晨，一名張姓酒客飲酒時，和高男發生口角，張取出手槍，朝天花板射擊7、8彈示威。

高見張持槍滋事，先將他帶至辦公室談判，趁張不注意，勒住張的頸部，同夥陳姓男子趁機奪下張放在背袋中的手槍朝張射擊，第1槍啞彈未擊發，再開一槍擊中張男右臂，第二槍擊中右肩，另名孫姓同夥趕製開槍未擊發，高趨前奪下張身上槍械，欲朝倒地昏迷的張男開槍遭同夥制止。

張中槍後，被陳男等人送醫急救，幸運救回一命；警方後偵辦高男等人涉槍擊案，在高男藏身處陸續查獲8把槍，高因犯殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪條例等罪嫌，經最高法院判處15年有期徒刑定讞。高服刑後，日前才假釋出獄。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

高雄大同醫院一樓廁所今晚傳槍響，曾是角頭老大的高姓男子獨自進廁所後，隨後傳槍響，中彈直接送急診室搶救。圖／讀者提供
高雄大同醫院一樓廁所今晚傳槍響，曾是角頭老大的高姓男子獨自進廁所後，隨後傳槍響，中彈直接送急診室搶救。圖／讀者提供

廁所 塑膠袋

延伸閱讀

高雄暗夜飯店地下室洗衣房冒濃煙 警消疏散74人無傷亡

高雄大同醫院傳槍響！61歲男頭部中彈倒臥廁所 直送急診室搶救

提早布局尾牙春酒市場 高雄餐飲業者估成長逾5成

影／屏東省道假日夜飆氣焰囂張 高雄男群組揪團警逮7人並扣車

相關新聞

高雄角頭大同醫院中彈遺1槍20彈　曾犯餐廳槍擊擁8槍　

高雄苓雅寮角頭綽號「九金」的高姓男子，今晚6時43分許，在大同醫院廁所頭部中彈，身旁遺留一把槍及20顆子彈，護理人員聽到...

影／毒蟲竊車拒捕催油門狂飆 南警追6公里強勢逮人

郭姓男子今凌晨涉嫌在台南新營民權路竊取機車，新營警分局通報線上警網巡邏發現郭嫌且拒捕，員警強勢圍捕，還造成1名警員額頭擦...

影／演很大！男子假跌倒掉一包「不明白色粉末」 藏毒難逃警鷹眼

台南市北門警方在北門農會前盤查一輛可疑車子時，先查獲乘客藏有毒品，而駕駛後又佯裝跌倒意圖丟棄毒品，不過仍被眼尖警員揪出訓...

搞詐團拘禁3人致死棄屍山區 首腦藍道搭囚車法院吃麵包開庭

台版柬埔寨求職詐騙三死案，第一波起訴傅榆藺等29人一審辯結，今年11月22日宣判，第二波起訴中涉私刑拘禁致死罪的首腦「藍...

假車禍真擄人軟禁澎湖又故布疑陣 南警台澎分逮7嫌

台南永康10日晚間發生「假車禍真擄人」事件，58歲陳姓男子開保時捷返家途中，行經南興街時，遭人設局假車禍，隨即被押走帶往澎湖囚禁。台南警方與刑事局等單位聯手辦案，昨...

影／社區套房暗藏毒窟 台南警拂曉攻堅逮通緝犯藥頭

台南市警三分局與台中市刑大科偵隊共同偵辦販毒案，追查出42歲郭姓藥頭藏身在安定區某社區出租套房內，平日駕駛假車牌的轎車代...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦