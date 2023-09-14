影／毒蟲竊車拒捕催油門狂飆 南警追6公里強勢逮人

郭姓男子今凌晨涉嫌在台南新營民權路竊取機車，新營警分局通報線上警網巡邏發現郭嫌且拒捕，員警強勢圍捕，還造成1名警員額頭擦傷。警方從新營一路追至6公里外的後壁將之逮捕，查獲毒品吸食器等，依竊盜、傷害罪及妨害公務、毒品危害防制條例等4罪嫌送辦。

待業中的50歲郭男老家在新竹，長期定居嘉義，警方調查，郭今凌晨在新營區民權路竊取機車，警方獲報發現其正騎車行經台一線，緊急通報線上民治、中山路、後鎮派出所10名警員圍捕，並通報白河分局支援。

民治派出所警員顏夆霖及徐傳淵凌晨1時在台1線新營開元陸橋附近發現郭嫌，郭見形跡敗露，拒絕停車加速逃逸，一度試圖衝撞員警，追了近6公里，在後壁火車站附近一處無尾巷將郭嫌壓制攔下，過程中造成警員顏夆霖額頭等處擦挫傷，幸無大礙。

警方現場搜索後在郭嫌身上查獲毒品海洛因針筒、安非他命吸食器、美工刀、改造的剪刀工具、銼刀等。

台南市警局局長廖宗山今早派員前往民治派出所慰問受傷員警。新營警分局長顏勤峰肯定員警全力查緝追捕罪嫌，迅速鎖定竊嫌逃逸動向，展現警察維持社會秩序決心。

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