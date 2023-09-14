搞詐團拘禁3人致死棄屍山區 首腦藍道搭囚車法院吃麵包開庭

台版柬埔寨求職詐騙三死案，第一波起訴傅榆藺等29人一審辯結，今年11月22日宣判，第二波起訴中涉私刑拘禁致死罪的首腦「藍道」杜承哲等4人，今天下午將依國民法官法開庭，稍早被告們搭囚車至法院不發一語。

今早「藍道」杜承哲、「強尼」王昱傑、「西莉亞」洪俊杰、林晏齊等4人，到法院不發一語，預計中午吃麵包餐盒，下午2時許將被提至國民法官法庭開庭。

台版柬埔寨求職詐騙案去年11月破獲，救出遭凌虐囚禁的被害人，其中3人死亡，震驚社會。檢警追查，去年8月杜承哲先找Ｓ姐傅榆藺「驗車」（測試人頭帳戶可否使用）9月在找茶董陳樺韋等人組成「車隊」（管理人頭帳戶提供者），陳樺韋找來19歲曾忠義介紹朋友或網友當控員，眾人在桃園「可爾必思Ｂ」、淡水「米奇不妙屋」據點，私行拘禁共61人，其中3人因生病、或不堪凌虐，死亡後遭棄屍山區。

檢警指出，車主先到汽車旅館面試，交出金融帳戶後就被帶到據點，一進屋遭控員拿鎮暴槍、電擊棒威嚇，矇眼上手銬、腳鐐，丟進小房間，不定時凌虐毆打被害人，餵食摻入毒品FM2的泡麵。

詐團首謀「藍道」杜承哲落網，檢警追查杜男有多年詐欺經驗，去年起自立門戶在台設置水房，並和境外詐欺機房合作，根本不顧提供人頭帳戶者的性命安危，曾和詐團成員說「不認真就打，學不會就打」罔顧人命。

檢警歷經5個月追查，發現杜承哲因詐欺案件遭判刑，竟能義服勞役1700小時，每天到台北少年觀護所拔草，