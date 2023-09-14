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假車禍真擄人軟禁澎湖又故布疑陣 南警台澎分逮7嫌

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

台南永康10日晚間發生「假車禍真擄人」事件，58歲陳姓男子，疑似遭到設局，行經大灣一帶時發生車禍，隨即被押走帶往澎湖囚禁。台南警方與刑事局等單位聯手辦案，昨晚在澎湖將30多歲徐姓主嫌等4人逮捕，並順利將陳男救出，又在雲林、台南、彰化逮捕3名共犯。據了解，疑似與債務糾紛引起綁架案，甚至傳出「黑吃黑」，詳細案情仍待警方釐清。

警方10日晚間接獲民眾，稱永康南興路發生一起交通事故，前往現場了解，卻不見人影，只看見一輛機車停留在旁，警方隨後調閱監視器，發現為假車禍真擄人的案件。

據了解，陳男10日晚間開著保時捷正要返家，行經南興路時，一名男子騎車，與陳對撞製造假車禍，陳男下車查看，不料後方有名大漢抱著，押到黑色廂型車，駕車到新化山區將作案車燒毀後，再由接應車將陳男等人帶到雲林搭快艇載到澎湖軟禁由快艇船長接應，並提供車輛供一干人犯行動，押往澎湖白沙鄉一間民宿軟禁。同時機車男駕駛陳男保時捷到屏東恆春丟棄車輛，企圖製造多處疑點，混淆警方視聽。

永康警分局與南打中心聯手，分別到台南、澎湖辦案。警方在澎湖先逮到負責接應的嫌犯，但發現相關犯嫌已逃離民宿。當地警方支援下，以車追人，昨晚6時許在白沙鄉一處納骨塔附近發現可疑轎車，20多名警力隨即布陣包圍，當場逮捕年約30多歲的徐姓主嫌等3人，救出關在車上的被害人。陳男身上多處擦傷，送往醫院救治。

警方表示，此次共逮捕7名犯嫌，昨在台灣本島捕3名共犯訊後，2人裁定羈押獲准，1人交保。目前正待徐姓主嫌等4人從澎湖帶回台南偵訊。警方指出，事發後家屬未收到勒索贖金的要求，判定非擄人勒贖案件，初步定調為妨害自由，全案訊後將徐姓主嫌犯嫌依刑法私行拘禁、組織犯罪條例等罪嫌移送臺南地檢署偵辦。

台南永康10日晚間發生「假車禍真擄人」，58歲陳姓男子疑似遭到設局，行經大灣一帶時發生車禍，隨即被押走帶往澎湖囚禁。台南警方與刑事局等單位聯手辦案，昨晚分別在台、澎湖將30多歲徐姓主嫌等7人逮捕，並順利將陳男救出。記者李文德／翻攝
台南永康10日晚間發生「假車禍真擄人」，58歲陳姓男子疑似遭到設局，行經大灣一帶時發生車禍，隨即被押走帶往澎湖囚禁。台南警方與刑事局等單位聯手辦案，昨晚分別在台、澎湖將30多歲徐姓主嫌等7人逮捕，並順利將陳男救出。記者李文德／翻攝
警方昨晚6時多在澎湖白沙鄉一處納骨塔附近發現可疑轎車，20多名警力隨即布陣包圍，當場逮捕年約30多歲的徐姓主嫌等3人，救出關在車上的被害人。陳男身上多處擦傷，送往醫院救治。記者李文德／翻攝
警方昨晚6時多在澎湖白沙鄉一處納骨塔附近發現可疑轎車，20多名警力隨即布陣包圍，當場逮捕年約30多歲的徐姓主嫌等3人，救出關在車上的被害人。陳男身上多處擦傷，送往醫院救治。記者李文德／翻攝
警方昨晚6時多在澎湖白沙鄉一處納骨塔附近發現可疑轎車，20多名警力隨即布陣包圍，當場逮捕年約30多歲的徐姓主嫌等3人，救出關在車上的被害人。陳男身上多處擦傷，送往醫院救治。記者李文德／翻攝
警方昨晚6時多在澎湖白沙鄉一處納骨塔附近發現可疑轎車，20多名警力隨即布陣包圍，當場逮捕年約30多歲的徐姓主嫌等3人，救出關在車上的被害人。陳男身上多處擦傷，送往醫院救治。記者李文德／翻攝

澎湖 台南 車禍

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