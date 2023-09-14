快訊

「人選」林月真真的參選了！成郭台銘副手 賴佩霞曾吐心聲：大部分選民不理性

直播／郭台銘副手人選揭曉！將與資深藝人賴佩霞搭檔

影／不學好！高雄少年同夥詐財353萬元 最「老」車手年僅17

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄有一群少年明知打工內容就是「詐騙」，還自願加入取款車手行列，岡山分局前天查獲這7名車手，年紀最長只有17歲，這是以32歲陳姓男子為首的詐騙集團，以假投資股票或虛擬貨幣，誆騙被害人短時間迅速致富，利用少年車手向被害人面交取款，不法牟利高達353萬。

高雄岡山分局接獲線報，前天9月12日上午7時許，員警持搜索票突擊一處少年車手待命處所，據悉，該處由詐團首腦陳男所承租，警方當場查獲詐騙所用公司大小印章1批、手機以及愷他命毒品等贓證物，當場帶回17歲黃姓少年等4人。

岡山分局指出，這次突擊先後逮捕7名年約16至17歲的少年車手，他們明知陳男以話術誆騙被害人投資股票及虛擬貨幣，還自願加入擔任車手，向被害人取款，參與詐騙的不法勾當，全案分別依詐欺、毒品等罪嫌，移送橋頭地方檢察署及護送高雄少年及家事法院審理。

警方當場查獲詐騙所用公司大小印章1批、手機以及愷他命毒品等贓證物。記者古和純／翻攝
警方當場查獲詐騙所用公司大小印章1批、手機以及愷他命毒品等贓證物。記者古和純／翻攝
高雄市警察局岡山分局破獲車手少年團7人。記者古和純／翻攝
高雄市警察局岡山分局破獲車手少年團7人。記者古和純／翻攝
高雄市警察局岡山分局破獲車手少年團7人。記者古和純／翻攝
高雄市警察局岡山分局破獲車手少年團7人。記者古和純／翻攝

車手 詐騙集團 岡山

延伸閱讀

影／疑誤認喝酒衝突對象 高雄9人持棍攔車狠砸轎車波及女騎士

烏克蘭國家交響樂團訪台 黃藍兩色點亮愛河

高雄中信造船碼頭散裝輪突竄火 前方還停一艘海巡巡防艦

華信高雄飛花蓮班機疑機械故障 緊急飛返高雄

相關新聞

影／不學好！高雄少年同夥詐財353萬元 最「老」車手年僅17

高雄有一群少年明知打工內容就是「詐騙」，還自願加入取款車手行列，岡山分局前天查獲這7名車手，年紀最長只有17歲，這是以3...

保護令「只是一張紙」 難完全嚇阻家暴

吳姓女子聲請家庭暴力保護令獲法院核發，仍遭余姓前男友砍殺卅多刀重傷。暨南大學社會政策與社會工作系特聘教授王珮玲研究，加害...

違保護令 恐怖情人闖超商砍前女友

高雄市余姓男子昨晨赴吳姓前女友任職超商，持水果刀刺殺卅多刀逃逸，吳爬出店外被送醫急救未脫險。案發後十五小時警方查獲余，依...

假車禍真擄人！台南男子遭押運至澎湖軟禁 警攻堅逮4嫌

台南永康10日晚間發生一起「假車禍真擄人」事件，50歲陳姓男子疑似遭到設局，發生車禍後，隨即被押走帶往澎湖縣囚禁。警方今...

臉書求支付寶轉帳儲值…遭毒蟲約面交搶15萬 南港受害女身分曝

越南籍移工范姓女子，因要買大陸淘寶，在臉書尋求支付寶轉帳充值15萬元，有毒品前科的鄭姓男子發現有機可趁，壓根沒有支付寶，...

超商刺前女友30刀凶嫌逃15小時落網了 他排隊買漢堡被發現

高雄市苓雅區新光路某超商今天凌晨發生情殺案，警方在案發後，發覺涉案的余姓男子步行離開，調閱相關監錄畫面，發現余因所穿衣物...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦