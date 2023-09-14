影／不學好！高雄少年同夥詐財353萬元 最「老」車手年僅17

高雄有一群少年明知打工內容就是「詐騙」，還自願加入取款車手行列，岡山分局前天查獲這7名車手，年紀最長只有17歲，這是以32歲陳姓男子為首的詐騙集團，以假投資股票或虛擬貨幣，誆騙被害人短時間迅速致富，利用少年車手向被害人面交取款，不法牟利高達353萬。

高雄岡山分局接獲線報，前天9月12日上午7時許，員警持搜索票突擊一處少年車手待命處所，據悉，該處由詐團首腦陳男所承租，警方當場查獲詐騙所用公司大小印章1批、手機以及愷他命毒品等贓證物，當場帶回17歲黃姓少年等4人。