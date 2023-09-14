保護令「只是一張紙」 難完全嚇阻家暴

余姓男子昨天凌晨涉嫌在超商門口，刺殺吳姓女店員，昨晚落網。記者林保光／翻攝 吳姓女子聲請家庭暴力保護令獲法院核發，仍遭余姓前男友砍殺卅多刀重傷。暨南大學社會政策與社會工作系特聘教授王珮玲研究，加害者常有暴力傾向及強烈控制欲，兩成保護令聲請人仍受家暴；官警感嘆，即便家庭暴力防治法有違反保護令罪，但無法完全嚇阻，不少加害人持續施暴，若不理會保護令，「只是一張紙」。

違反家暴保護令案件頻傳，高雄市廿八歲杜姓男子前年對陳姓同居女友施暴，法院核發效期一年保護令，杜無視禁令，一個半月後在超商拉扯陳，並出言恐嚇，被依傷害及違反保護令罪判刑三月。

暨南大學教授王珮玲曾追蹤國內二○三名聲請保護令婦女，取得保護令後九個月，百分之八十一聲請人未再受暴，其他仍遭繼續騷擾或暴力相向，她認為保護令可保護大部分受暴者，但沒有制度是百分之百完善，舉例殺人罪刑度很重，仍無法防範殺人，重點在保護令「無效者」，社會及聲請人如何預防再家暴。

她說，違反保護令個案，多有暴力犯罪前科或控制欲望強烈，即便聲請保護令，應有更縝密的安全計畫，主動避開危險因子，以預防為重才能降低暴力發生。

官警說，若核發保護令，加害人繼續騷擾、施暴，警方會逮捕依違反保護令罪移送，法官可裁定羈押，避免傷害擴大，保護令雖能約束多數加害者，但不少人個性衝動、法治觀念薄弱，難以嚇阻。

高市社會局家庭暴力及性侵害防治中心主任李慧玲說，男女分手後，切勿讓對方誤會還有復合機會，若對方出現不理性舉動，應暗中報警，切忌以言語激怒，避免衝突。高市婦幼警察隊長林鑫宏說，法院核准保護令，雖保障被害人，也代表對方具相當威脅性，被害人仍要提高警覺。