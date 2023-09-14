聽新聞
test
0:00 / 0:00

保護令「只是一張紙」 難完全嚇阻家暴

聯合報／ 記者張議晨林保光古和純王勇超／高雄報導

余姓男子昨天凌晨涉嫌在超商門口，刺殺吳姓女店員，昨晚落網。記者林保光／翻攝
余姓男子昨天凌晨涉嫌在超商門口，刺殺吳姓女店員，昨晚落網。記者林保光／翻攝
吳姓女子聲請家庭暴力保護令獲法院核發，仍遭余姓前男友砍殺卅多刀重傷。暨南大學社會政策與社會工作系特聘教授王珮玲研究，加害者常有暴力傾向及強烈控制欲，兩成保護令聲請人仍受家暴；官警感嘆，即便家庭暴力防治法有違反保護令罪，但無法完全嚇阻，不少加害人持續施暴，若不理會保護令，「只是一張紙」。

違反家暴保護令案件頻傳，高雄市廿八歲杜姓男子前年對陳姓同居女友施暴，法院核發效期一年保護令，杜無視禁令，一個半月後在超商拉扯陳，並出言恐嚇，被依傷害及違反保護令罪判刑三月。

暨南大學教授王珮玲曾追蹤國內二○三名聲請保護令婦女，取得保護令後九個月，百分之八十一聲請人未再受暴，其他仍遭繼續騷擾或暴力相向，她認為保護令可保護大部分受暴者，但沒有制度是百分之百完善，舉例殺人罪刑度很重，仍無法防範殺人，重點在保護令「無效者」，社會及聲請人如何預防再家暴。

她說，違反保護令個案，多有暴力犯罪前科或控制欲望強烈，即便聲請保護令，應有更縝密的安全計畫，主動避開危險因子，以預防為重才能降低暴力發生。

官警說，若核發保護令，加害人繼續騷擾、施暴，警方會逮捕依違反保護令罪移送，法官可裁定羈押，避免傷害擴大，保護令雖能約束多數加害者，但不少人個性衝動、法治觀念薄弱，難以嚇阻。

高市社會局家庭暴力及性侵害防治中心主任李慧玲說，男女分手後，切勿讓對方誤會還有復合機會，若對方出現不理性舉動，應暗中報警，切忌以言語激怒，避免衝突。高市婦幼警察隊長林鑫宏說，法院核准保護令，雖保障被害人，也代表對方具相當威脅性，被害人仍要提高警覺。

保護令 家暴 家庭暴力

延伸閱讀

抓到了！違反保護令獲釋 恐怖情人超商刺殺前女友落網

「一定帶人公祭你」恐怖情人漠視保護令 2女惶惶度日

高雄男月花3萬追愛 認兩人交往換來對方1句「我愛的是錢」

超商女店員不想復合遭恐怖情人刺殺 父：女兒被打才分手

相關新聞

超商刺前女友30刀凶嫌逃15小時落網了 他排隊買漢堡被發現

高雄市苓雅區新光路某超商今天凌晨發生情殺案，警方在案發後，發覺涉案的余姓男子步行離開，調閱相關監錄畫面，發現余因所穿衣物...

保護令「只是一張紙」 難完全嚇阻家暴

吳姓女子聲請家庭暴力保護令獲法院核發，仍遭余姓前男友砍殺卅多刀重傷。暨南大學社會政策與社會工作系特聘教授王珮玲研究，加害...

假車禍真擄人！台南男子遭押運至澎湖軟禁 警攻堅逮4嫌

台南永康10日晚間發生一起「假車禍真擄人」事件，50歲陳姓男子疑似遭到設局，發生車禍後，隨即被押走帶往澎湖縣囚禁。警方今...

違保護令 恐怖情人闖超商砍前女友

高雄市余姓男子昨晨赴吳姓前女友任職超商，持水果刀刺殺卅多刀逃逸，吳爬出店外被送醫急救未脫險。案發後十五小時警方查獲余，依...

臉書求支付寶轉帳儲值…遭毒蟲約面交搶15萬 南港受害女身分曝

越南籍移工范姓女子，因要買大陸淘寶，在臉書尋求支付寶轉帳充值15萬元，有毒品前科的鄭姓男子發現有機可趁，壓根沒有支付寶，...

抓到了！違反保護令獲釋 恐怖情人超商刺殺前女友落網

高雄市苓雅區某超商今天凌晨發生情殺案，余姓男子屢向超商吳姓女店員求復合遭拒，違反保護令被捕，遭羈押40天獲釋後，竟涉嫌預...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦