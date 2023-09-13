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他凌晨帶2把改造手槍趴趴走 遇「萬華緝毒王」盤查遭逮

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

張姓男子日前攜槍在外趴趴走，正巧「萬華緝毒王」巡佐王彥尊巡邏發現他形跡可疑上前盤查，張男疑似太緊張連跑都跑不了，當場「肢體僵硬」傻住，員警查詢身分發現他有槍砲前科，又眼睛一瞥發現他隨身包包疑似手槍外露，經同意查看，裡面果然藏有改造手槍2把、鋼筆槍1把，立刻控制逮捕，警詢後依槍砲罪送辦。檢方訊後2萬元交保。

萬華分局西門町派出所巡佐王彥尊，上月23日凌晨5點多在西寧南路巡邏時，看到張男（30歲）走在路上搖搖晃晃，疑似精神恍惚，感覺有異趨前盤查。

王彥尊盤查身分時，發現張男有槍砲前科提高警覺，又見到他隨身包包疑似手槍槍托外露，直問「那是什麼東西」，張男見躲不過，同意打開包包，一看不得了，裡面放有貝瑞塔改造手槍2把、鋼筆槍1把及子彈2顆，當場查扣。

張男警詢時供稱槍枝是朋友寄放在我這的，隨口交代取槍地點和對方綽號，但警方初步調查並未找到如他所說的對應人物，由於他過去曾因製槍、攜槍被逮，警方懷疑槍枝就是他自己改造要販賣，警詢後違反槍砲彈藥刀械管制條例移送台北地檢署偵辦。檢方訊後2萬元交保。

王彥尊是警專32期畢業，對盤查抓毒品相當有一套，曾在半年內抓到60起毒品案、1年拿到300支嘉獎，因此被封為「萬華緝毒王」。

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西門町派出所巡佐王彥尊上月凌晨5點多盤查一名形跡可疑男子，果然在他包包內查獲改造手槍2把、鋼筆槍1把及子彈2顆。記者翁至成／翻攝
西門町派出所巡佐王彥尊上月凌晨5點多盤查一名形跡可疑男子，果然在他包包內查獲改造手槍2把、鋼筆槍1把及子彈2顆。記者翁至成／翻攝
西門町派出所巡佐王彥尊上月凌晨5點多盤查一名形跡可疑男子，果然在他包包內查獲改造手槍2把、鋼筆槍1把及子彈2顆。記者翁至成／翻攝
西門町派出所巡佐王彥尊上月凌晨5點多盤查一名形跡可疑男子，果然在他包包內查獲改造手槍2把、鋼筆槍1把及子彈2顆。記者翁至成／翻攝

毒品 槍枝

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