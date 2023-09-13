快訊

風波不斷...高虹安請辭雙黨職 中央委員慰留僅須請假

當孩子們拿起槍：烏俄戰爭陰影下，兒童玩起「戰爭遊戲」

中信造船廠散貨輪起火黑煙竄天 海巡「淡水艦」高壓水砲投入救援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抗日烈士羅福星安厝地販售毒品 涉案2男子當場被逮

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

未滿20歲的陳姓、戴姓男子涉嫌趁夜間在苗栗縣大湖鄉義民廟內的昭忠塔前販售毒品，昭忠塔是抗日烈士羅福星遺骸的安厝之處，兩名青年在夜間逗留塔前交易毒品，引起民眾注意並通報，警方巡邏當場查獲並法辦。

大湖警分局指出，大湖鄉義民廟內的昭忠塔（又名彼岸塔）是安厝抗日烈士羅福星遺骸的地方，塔內合葬多位烈士骸骨與早期大湖開墾的客家先民遺骨，值此農曆七月，當地居民卻發現夜間、深夜時段，常有多名年輕人駕車前往塔前逗留，因此向當地大湖派出所反映，警方接獲熱心住戶通報後，將當地列為巡邏熱點。

巡邏員警9月10日夜間果然發現1輛自小客車及2部機車停留在昭忠塔前方的陰暗處，形跡可疑，員警趨前盤查，發現受盤查的年輕人慌張、混身發抖，深入查問後，對方主動交出身上的毒品彩虹菸，並承認是向現場的陳姓、戴姓男子購買，警方立即將陳、戴2人逮捕，在他們車上搜出毒咖啡包100包、彩虹菸37包及毒品交易現金等贓物、證物，全案依毒品危害防制條例移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗地檢署指揮偵辦檢察官張文傑在收案複訊後，認為陳姓、戴姓男子年僅18、19歲，不思進取依靠販賣毒品牟取不法利益，持有的 毒品數量市價近30萬元，認定2人惡性重大且有逃亡、串供之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在大湖鄉義民廟內的昭忠塔前，查獲陳姓、戴姓2名青年涉嫌販售毒品，全案移送法辦。圖／記者胡蓬生翻攝
警方在大湖鄉義民廟內的昭忠塔前，查獲陳姓、戴姓2名青年涉嫌販售毒品，全案移送法辦。圖／記者胡蓬生翻攝

毒品 抗日 咖啡

延伸閱讀

北市男座車精油瓶藏毒品液 警鷹眼識破送辦

影／ 幫派插旗基隆 涉販毒及賭博、據點高掛「說到做到」匾額

高雄憲兵隊追毒藥頭 租屋處搜出大量毒品包及K他命

影／通緝犯謊報他人證號被識破 蘆洲警搜獲19包毒懷疑他販賣

相關新聞

「一定帶人公祭你」恐怖情人漠視保護令 2女惶惶度日

高雄28歲杜姓男子前年對陳姓同居女友施暴，即使法院核發效期1年的保護令，杜男無視法律，僅隔1個半月，就在高雄某超商門市內...

他凌晨帶2把改造手槍趴趴走 遇「萬華緝毒王」盤查遭逮

張姓男子日前攜槍在外趴趴走，正巧「萬華緝毒王」巡佐王彥尊巡邏發現他形跡可疑上前盤查，張男疑似太緊張連跑都跑不了，當場「肢...

抗日烈士羅福星安厝地販售毒品 涉案2男子當場被逮

未滿20歲的陳姓、戴姓男子涉嫌趁夜間在苗栗縣大湖鄉義民廟內的昭忠塔前販售毒品，昭忠塔是抗日烈士羅福星遺骸的安厝之處，兩名...

酒後衝突挨揍撂人開6槍砸車 新北檢起訴涉案13人

今年5月底深夜出現10餘人衝到新北市三峽區文化路一間餐廳前砸毀5輛機車、對空鳴槍6發、放沖天炮、扔棍棒打破2樓民宅玻璃窗...

影／ 幫派插旗基隆 涉販毒及賭博、據點高掛「說到做到」匾額

基隆警方掌控竹聯幫仁堂明仁會到基隆設立堂口，何男等人涉嫌經營網路博奕及販賣毒品，持搜索票發動查緝，逮捕8名嫌犯，其中5人...

超商女店員不想復合遭恐怖情人刺殺 父：女兒被打才分手

高雄市苓雅區某超商大夜班吳姓女店員，今天遭前男友疑預謀刺殺30刀，吳女父親對於保護令作用，表示「不能說沒用」、「遇到這種...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦