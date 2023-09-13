抗日烈士羅福星安厝地販售毒品 涉案2男子當場被逮

未滿20歲的陳姓、戴姓男子涉嫌趁夜間在苗栗縣大湖鄉義民廟內的昭忠塔前販售毒品，昭忠塔是抗日烈士羅福星遺骸的安厝之處，兩名青年在夜間逗留塔前交易毒品，引起民眾注意並通報，警方巡邏當場查獲並法辦。

大湖警分局指出，大湖鄉義民廟內的昭忠塔（又名彼岸塔）是安厝抗日烈士羅福星遺骸的地方，塔內合葬多位烈士骸骨與早期大湖開墾的客家先民遺骨，值此農曆七月，當地居民卻發現夜間、深夜時段，常有多名年輕人駕車前往塔前逗留，因此向當地大湖派出所反映，警方接獲熱心住戶通報後，將當地列為巡邏熱點。

巡邏員警9月10日夜間果然發現1輛自小客車及2部機車停留在昭忠塔前方的陰暗處，形跡可疑，員警趨前盤查，發現受盤查的年輕人慌張、混身發抖，深入查問後，對方主動交出身上的毒品彩虹菸，並承認是向現場的陳姓、戴姓男子購買，警方立即將陳、戴2人逮捕，在他們車上搜出毒咖啡包100包、彩虹菸37包及毒品交易現金等贓物、證物，全案依毒品危害防制條例移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗地檢署指揮偵辦檢察官張文傑在收案複訊後，認為陳姓、戴姓男子年僅18、19歲，不思進取依靠販賣毒品牟取不法利益，持有的 毒品數量市價近30萬元，認定2人惡性重大且有逃亡、串供之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

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